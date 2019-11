Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг объявил о начале президентской кампании – 2020

Американский политик экс-мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг объявил о начале своей предвыборной кампании в преддверии выборов президента США в 2020 году. Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 24 ноября.

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить (действующего президента США. — Ред.) Дональда Трампа и отстроить Америку», — говорится в записи. По мнению Блумберга, его опыт в бизнесе, деятельности в политике Соединенных Штатов, а также в филантропии позволит ему победить.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF