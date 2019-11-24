Прямой эфир

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг объявил о начале президентской кампании – 2020

0
Фото: REUTERS/Scott Morgan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский политик экс-мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг объявил о начале своей предвыборной кампании в преддверии выборов президента США в 2020 году. Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 24 ноября.

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить (действующего президента США. — Ред.) Дональда Трампа и отстроить Америку», — говорится в записи. По мнению Блумберга, его опыт в бизнесе, деятельности в политике Соединенных Штатов, а также в филантропии позволит ему победить.

Финишная прямая: до выборов президента США остался год
Для Трампа главной проблемой стал не будущий соперник, а угроза импичмента

«Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Он представляет собой угрозу существования нашей страны и наших ценностей. Если он выиграет еще один срок для исполнения своих полномочий, мы можем никогда не оправиться от ущерба», — подчеркнул политик на официальном сайте своей избирательной кампании.

Среди основных тезисов, характеризующих проблемы США, Блумберг обозначил экономику, направленную против большинства американцев, систему здравоохранения, которая слишком дорога и потому недоступна большинству граждан, группы населения, страдающие от распространения огнестрельного оружия, а также школы, которые не готовят детей к успеху в современном высокотехнологичном мире.

Помимо этого политик отметил проблемы с иммиграционной системой, по словам Блумберга, «жестокой и нефункциональной», ухудшающуюся ситуацию с климатом и заинтересованные группы, которые подрывают работу Вашингтона и препятствуют продвижению важных для страны инициатив.

Ранее, 9 ноября, Майкл Блумберг зарегистрировался как кандидат от Демократической партии США на первичных выборах президента Соединенных Штатов. Внутрипартийные выборы, или праймериз, пройдут 3 марта 2020 года. На них изберут 52 делегата, которые позже на национальном съезде партии объявят своего кандидата для участия в президентских выборах, который будет противостоять Трампу.

В марте телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Блумберг провел первые собеседования с волонтерами для проведения избирательной кампании на предстоящих выборах президента США в 2020 году. Однако сам экс-мэр Нью-Йорка заявил, что не собирается участвовать в президентской гонке. Он отметил, что на выборы необходимо выдвинуть демократа, который будет достаточно силен для того, чтобы одержать победу над действующим президентом США Дональдом Трампом.

В середине февраля СМИ сообщили, что Блумберг намерен потратить не менее $500 млн собственных средств для того, чтобы помешать Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Мэр Нью-Йорка выбыл из борьбы за пост президента США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019