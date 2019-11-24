Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг объявил о начале президентской кампании – 2020

Американский политик экс-мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг объявил о начале своей предвыборной кампании в преддверии выборов президента США в 2020 году. Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 24 ноября.

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить (действующего президента США. — Ред.) Дональда Трампа и отстроить Америку», — говорится в записи. По мнению Блумберга, его опыт в бизнесе, деятельности в политике Соединенных Штатов, а также в филантропии позволит ему победить.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019

«Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Он представляет собой угрозу существования нашей страны и наших ценностей. Если он выиграет еще один срок для исполнения своих полномочий, мы можем никогда не оправиться от ущерба», — подчеркнул политик на официальном сайте своей избирательной кампании.

Среди основных тезисов, характеризующих проблемы США, Блумберг обозначил экономику, направленную против большинства американцев, систему здравоохранения, которая слишком дорога и потому недоступна большинству граждан, группы населения, страдающие от распространения огнестрельного оружия, а также школы, которые не готовят детей к успеху в современном высокотехнологичном мире.

Помимо этого политик отметил проблемы с иммиграционной системой, по словам Блумберга, «жестокой и нефункциональной», ухудшающуюся ситуацию с климатом и заинтересованные группы, которые подрывают работу Вашингтона и препятствуют продвижению важных для страны инициатив.

Ранее, 9 ноября, Майкл Блумберг зарегистрировался как кандидат от Демократической партии США на первичных выборах президента Соединенных Штатов. Внутрипартийные выборы, или праймериз, пройдут 3 марта 2020 года. На них изберут 52 делегата, которые позже на национальном съезде партии объявят своего кандидата для участия в президентских выборах, который будет противостоять Трампу.

В марте телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Блумберг провел первые собеседования с волонтерами для проведения избирательной кампании на предстоящих выборах президента США в 2020 году. Однако сам экс-мэр Нью-Йорка заявил, что не собирается участвовать в президентской гонке. Он отметил, что на выборы необходимо выдвинуть демократа, который будет достаточно силен для того, чтобы одержать победу над действующим президентом США Дональдом Трампом.

В середине февраля СМИ сообщили, что Блумберг намерен потратить не менее $500 млн собственных средств для того, чтобы помешать Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.