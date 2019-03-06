Майкл Блумберг отказался баллотироваться в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка и медиамагнат Майкл Блумберг не собирается участвовать в президентской гонке в США в 2020 году. Об этом он написал в своей статье для агентства Bloomberg.

Он отметил, что на выборы необходимо выдвинуть демократа «который будет в сильнейшей позиции для того, чтобы победить (действующего президента США. — Ред) Дональда Трампа».

Блумберг выразил уверенность, что смог бы победить Трампа, если бы решился участвовать в президентской гонке, однако он осознает, «как трудно выиграть выдвижение от демократов при таком большом количестве претендентов».

Ранее, 2 марта, телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Блумберг провел первые собеседования с волонтерами для проведения избирательной кампании на предстоящих выборах президента США в 2020 году. В середине февраля СМИ сообщили, что Блумберг намерен потратить не менее $500 млн собственных средств для того, чтобы помешать Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.