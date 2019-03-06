Трамп посмеялся над отказом Клинтон участвовать в выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что огорчен решением экс-госсекретаря Хиллари Клинтон не участвовать в президентских выборах в 2020 году.

«Клинтон подтвердила, что не будет баллотироваться в президенты в 2020 году, отказывается от третьей борьбы за Белый дом. Жаль, неужели это означает, что мне не доведется соперничать с ней снова? Ее будет очень не хватать!» — написал Трамп в Twitter.

Накануне Хиллари Клинтон заявила, что не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году, а также не станет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка.

Последний раз в выборах главы государства она участвовала в 2016 году в качестве кандидата от Демократической партии. Тогда она проиграла республиканцу Трампу. Он получил 304 голоса членов коллегии выборщиков, Клинтон — 227. Однако по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа.

Решение экс-госсекретаря не баллотироваться обрадовало российского сенатора Алексея Пушкова. По его словам, Клинтон несла с собой катастрофы и стала одним из авторов хаоса на Ближнем Востоке.