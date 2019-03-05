Прямой эфир

СМИ подсчитали количество ложных заявлений Трампа за день

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп в среднем лжет 22 раза в день. Подсчеты сделала газета The Washington Post, проанализировав все высказывания Трампа на посту главы государства.

Так, по данным издания, в 2017 году Трамп лгал или делал вводящие в заблуждение заявления около шести раз в день. В 2018 году число таких высказываний составило 16,5.

2 марта во время конференции консервативных политических действий Трамп солгал 104 раза.

Всего, по подсчетам газеты, американский лидер сделал 9014 ложных заявлений.

В основном они касались данных о занятости населения, налогах, уровне безработицы, ходе строительства стены на границе с Мексикой и количестве его сторонников.

31 декабря The Washington Post писала, что неправдоподобным высказываниям Трампа верят менее трех американцев из 10.

По словам самого президента США, он старается говорить правду всегда, когда это позволяют обстоятельства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков уличил Трампа в копировании Обамы
Обаму назвали самым большим лжецом в мире

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017