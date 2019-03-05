СМИ подсчитали количество ложных заявлений Трампа за день

Президент США Дональд Трамп в среднем лжет 22 раза в день. Подсчеты сделала газета The Washington Post, проанализировав все высказывания Трампа на посту главы государства.

Так, по данным издания, в 2017 году Трамп лгал или делал вводящие в заблуждение заявления около шести раз в день. В 2018 году число таких высказываний составило 16,5.

2 марта во время конференции консервативных политических действий Трамп солгал 104 раза.

Всего, по подсчетам газеты, американский лидер сделал 9014 ложных заявлений.

В основном они касались данных о занятости населения, налогах, уровне безработицы, ходе строительства стены на границе с Мексикой и количестве его сторонников.

31 декабря The Washington Post писала, что неправдоподобным высказываниям Трампа верят менее трех американцев из 10.

По словам самого президента США, он старается говорить правду всегда, когда это позволяют обстоятельства.