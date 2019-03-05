Пушков уличил Трампа в копировании Обамы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал продление президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций из-за Украины.

4 марта указ Трампа о продлении санкций еще на год был опубликован на сайте Белого дома.

Впервые ограничения в отношении РФ из-за Украины были введены в 2014 году администрацией президента Барака Обамы.

Пушков отметил, что санкции надуманны, так как россияне не имеют никакого отношения к ситуации на Украине.

«Трамп продлил придуманные при Обаме и надуманные санкции: никто из внесенных в американские «черные списки» не мог «подрывать демократические процессы и институты на Украине» в силу того, что не был в 2014 (году. — Ред.) на Украине и отношения к ней не имел. Негоже Трампу копировать Обаму. Но копирует», –– написал сенатор в Twitter.

В 2014 году ряд западных стран ввел ограничительные меры в отношении российских физических и юридических лиц из-за вооруженного конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный список расширялся и дополнялся.