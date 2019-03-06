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Пушков обрадовался неучастию Клинтон в предвыборной гонке в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Неучастие Хиллари Клинтон в президентской кампании в США — это действительно хорошая новость. Таким образом член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ее отказ от участия в выборах 2020 года.

Клинтон не исключила участия в президентских выборах в 2020 году

«Вот уж действительно хорошая новость. Х. Клинтон несла с собой катастрофы. Она сделала всё, чтобы разрушить Ливию и разогреть войну в Сирии. Она — один из авторов хаоса на Ближнем Востоке, породившего волны мигрантов в страны Европы. Без нее у руля миру будет спокойнее», — написал сенатор в Twitter.

Пушков пояснил, что отказ Клинтон баллотироваться в президенты США понятен: она дважды проиграла выборы, шансов у нее мало.

При этом член Совфеда подчеркнул, что от Демократической партии на выборы планирует идти 76-летний Джо Байден — «вице при Обаме, экс-прокуратор Украины и горячий сторонник замыслов Дж. Маккейна и самой Клинтон».

О том, что Хиллари Клинтон не будет баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году, стал известно 4 марта.

В феврале Клинтон негативно отозвалась о решении президента страны Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и назвала это «подарком» российскому лидеру Владимиру Путину. Она заявила, что на месте Трампа подходила бы к ситуации более дипломатически.

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