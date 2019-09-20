Мэр Нью-Йорка выбыл из борьбы за пост президента США

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио отказался от участия в борьбе за президентское кресло на выборах 2020 года. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает CNN.

«Мне кажется, я вложил в эти праймериз все, что мог. Очевидно, это неподходящее для меня время. Поэтому я собираюсь завершить свою выборную кампанию и продолжить работу в качестве мэра», — сказал Де Блазио.

Мэр Нью-Йорка призвал Демократическую партию «вести диалог с рабочими людьми, чтобы они знали, что мы на их стороне» вне зависимости от того, кто станет кандидатом в президенты от демократов.

Де Блазио заявил о намерении участвовать в президентских выборах в мае 2019 года. Тогда президент США Дональд Трамп, который намерен баллотироваться на второй срок, назвал его худшим мэром в стране.