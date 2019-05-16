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Трамп с иронией воспринял планы мэра Нью-Йорка бороться за пост президента

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский лидер Дональд Трамп с иронией отозвался о намерении мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио участвовать в президентских выборах 2020 года. В четверг, 16 мая, он разместил в Twitter комментарий, в котором назвал политика худшим из мэров страны.

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«Еще одного «красавчика» получили демократы в свою компанию. Билл Де Блазио из Нью-Йорка, которого считают худшим мэром в США, сегодня объявляет о намерении баллотироваться на пост президента. Это просто смешно», — написал Трамп.

По мнению главы государства, поддерживать Де Блазио могут разве что те, кому нравятся высокие налоги и уровень преступности. Трамп уверен, что Нью-Йорк ненавидит действующего мэра.

Ранее 16 мая стало известно, что Де Блазио собирается включиться в президентскую гонку в следующем году. Он стал 24-м по счету членом Демократической партии, заявившим о намерении баллотироваться на пост главы государства. Де Блазио отметил, что Трампа, который намерен избираться на второй срок, «нужно остановить» и он готов это сделать.

Помимо Трампа в число его соперников войдут сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден и губернатор штата Монтана Стив Буллок.

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