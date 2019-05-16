Мэр Нью-Йорка вступил в борьбу за пост президента США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о вступлении в гонку за пост президента США под лозунгом «Трудящиеся прежде всего», пишет в четверг, 16 мая, ABC.

«Дональда Трампа нужно остановить, я побеждал его раньше и сделаю это снова», — заявил де Блазио о действующем главе страны.

Билл Де Блазио родился в 1961 году в Нью-Йорке. В 2000 году он руководил штабом Хиллари Клинтон на выборах в сенат конгресса США от штата Нью-Йорк, а через десять лет занял пост общественного защитника.

В 2013 году де Блазио победил на выборах мэра Нью-Йорка, став первым за 20 лет демократом на этом посту. В 2017 году он был переизбран на второй срок.

Ближайшие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться в президенты уже заявили действующий лидер Дональд Трамп, бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс.

3 марта Трамп заявил, что надеется на победу на президентских выборах в 2020 году с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.