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Трамп призвал Блумберга не облизывать грязные пальцы

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Американский лидер Дональд Трамп высмеял американского миллиардера и кандидата в президенты США Майка Блумберга за то, что тот облизал свои пальцы.

В Twitter Трамп опубликовал видео, на котором бизнесмен ест из пиццу и облизывает пальцы.

«Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других!» — написал американский лидер.

Трамп часто высмеивает Блумберга, акцентируя внимание на его небольшом росте.

На конференции Союза американских консерваторов американский лидер, говоря о политическом сопернике, присел за трибуной с микрофоном, пародируя Блумберга и в очередной раз намекая на его рост.

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