Трамп обнял и расцеловал американский флаг

Президент США Дональд Трамп в свойственной ему артистичной манере выступил на конференции Союза американских консерваторов.

Во время своей пылкой двухчасовой речи он спародировал своего противника-демократа Майкла Блумберга, в очередной раз высмеяв его маленький рост.

Ну и под занавес своего выступления и вовсе признался в любви к американскому флагу, приобнял и поцеловал его.