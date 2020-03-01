Трамп обнял и расцеловал американский флаг
Президент США Дональд Трамп в свойственной ему артистичной манере выступил на конференции Союза американских консерваторов.
Во время своей пылкой двухчасовой речи он спародировал своего противника-демократа Майкла Блумберга, в очередной раз высмеяв его маленький рост.
Ну и под занавес своего выступления и вовсе признался в любви к американскому флагу, приобнял и поцеловал его.
Президент США Дональд Трамп в свойственной ему артистичной манере выступил на конференции Союза американских консерваторов.
Во время своей пылкой двухчасовой речи он спародировал своего противника-демократа Майкла Блумберга, в очередной раз высмеяв его маленький рост.
Ну и под занавес своего выступления и вовсе признался в любви к американскому флагу, приобнял и поцеловал его.