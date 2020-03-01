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Трамп посмеялся над маленьким ростом Блумберга

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Фото: REUTERS/Karen Pulfer Focht
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Маленький рост кандидата в президенты от Демократической партии Майкла Блумберга в очередной раз послужил поводом для шуток со стороны Дональда Трампа. На конференции Союза американских консерваторов американский лидер, говоря о политическом сопернике, присел за трибуной с микрофоном, так что осталась видна только голова, сообщает РИА.

«Уберите меня со сцены, уберите!» — кричал он при этом, изображая Блумберга на дебатах кандидатов от демократов.

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Ранее Трамп уже указывал на небольшой рост Блумберга, который, по его словам, попросил себе подставку во время теледебатов, чтобы не уступать другим в росте.

13 февраля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил Блумберга в том, что он не умеет конкурировать с профессиональными политиками. В ответ кандидат от демократов написал, что их общие знакомые в Нью-Йорке смеются над Трампом, называя его ярмарочным шутом.

Американский бизнесмен Майкл Блумберг потратил на свою президентскую кампанию уже более $500 млн. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила компания Advertising Analytics, которая занимается подсчетами оплаченного кандидатами рекламного времени.

Имя кандидата от Демократической партии на выборах президента США 2020 года станет известно на национальном съезде партии, который пройдет 13–16 июня 2020 года в Милуоки. Выборы пройдут 3 ноября 2020 года.

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