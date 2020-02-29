Трамп пошутил о возможности занимать пост президента 25 лет

На выступлении перед своими сторонниками в штате Южная Каролина Дональд Трамп в шутку предложил увеличить срок президентства до 25 лет. При этом заявив, что Сенат, контролируемый республиканцами, напишет соответствующие поправки в конституцию. Трансляция велась на странице в Twitter избирательного штаба Трампа.

На предвыборном митинге толпа сторонников начала скандировать лозунг с просьбой к Трампу остаться еще на 10 лет. Действующий президент решил отшутиться.

«Давайте так и поступим, давайте ограничим срок 25 годами. Не более 25 лет, хорошо?» — пошутил американский лидер.

Согласно Конституции США, одно лицо не может занимать должность президента страны более двух сроков по четыре года. Единственным исключение был президент Франклин Делано Рузвельт. Он был избран 4 раза.

Президент США Дональд Трамп в среду, 26 февраля, заявил, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют клеветнические материалы.

Так американский лидер прокомментировал на брифинге для журналистов в Белом доме решение своего предвыборного штаба подать иск на газету The New York Times. По мнению истца, издание публиковало заведомо ложные данные, которые касались предполагаемых связей штаба с Россией.