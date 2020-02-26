По новой, Моди: зачем Трамп совершил вояж в Индию

Во вторник, 25 марта, Дональд Трамп завершил свой визит в Индию. Он провел там полтора дня, которые превратились в сплошной праздник. Его девизом стал лозунг «Намасте, Трамп», то есть «Здравствуй, Трамп». Но результаты пышной поездки оказались довольно скромными: единственное, чего удалось добиться американскому лидеру, — продать Индии две дюжины морских вертолетов. В особенностях американско-индийских отношений разбирались «Известия».

Пришел и говорит

«Этот величайший в мире стадион приветствует президента Дональда Трампа!»

Под эти слова невидимого диктора 110 тыс. человек, собравшихся на самом большом в мире крикетном стадионе имени Сардара Пателя, буквально взорвались выкриками и аплодисментами. Дорогой заморский гость, президент «величайшей демократии мира», как любят именовать себя американцы, обнялся с Нарендрой Моди — премьером «самой большой демократии мира», как предпочитают себя называть индийцы, и вышел к микрофонам.

ti1 Первая леди США Мелания Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп на мероприятии «Намасте, Трамп» на стадионе имени Сардара Пателя Гуджарата в Ахмадабаде, Индия, 24 февраля 2020 года Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

«Америка любит Индию! — провозгласил Трамп. — Америка уважает Индию! И американцы всегда будут верными и преданными друзьями индийского народа! Индия всегда будет занимать особое место в наших сердцах! Я горд, что могу назвать премьер-министра Моди моим истинным другом! Все его обожают, но я вам скажу, что он крепкий и упрямый человек!»

110 тыс. человек восторженным гулом отвечали каждой его рубленой фразе. Ахмадабад — крупнейший город Гуджарата, штата, где Нарендра Моди родился и начал свое восхождение к вершинам власти. Неслучайно индийский премьер отвез американского президента именно сюда, в свое место политической силы : в 2005 году, когда Моди был главным министром Гуджарата, американские власти запретили ему въезд в США, сочтя, что он «грубо нарушает права и свободы» местных мусульман. Приезд Трампа в Гуджарат стал своеобразным подтверждением того, что всё забыто и никаких претензий к «индийскому Трампу», как порой именует Моди пресса, реальный Трамп не имеет.

За те полтора дня, что американский президент провел в Индии, в столкновениях в Нью-Дели погибли 10 человек, включая полицейского, которого застрелил один из протестующих; более полутора сотен были ранены. Митингующие поджигали автомобили и автозаправки, громили магазины и дома, тщетно пытаясь привлечь внимание американского гостя к бедственному положению тех самых мусульман, за которых США так активно вступились полтора десятилетия назад.

ti4 Во время акции протеста против визита президента США Дональда Трампа в Индию, 24 февраля 2020 года Фото: REUTERS/Sivaram V

Всё тщетно: президент-республиканец Трамп, как и президент-демократ Обама за пять лет до него, не заметил ничего. В нынешней версии мировой истории, которую предлагает миру Вашингтон, Америка всегда была другом Индии.

Жизнь за стеной

Надо сказать, индийские власти, особенно местные, немало постарались для того, чтобы не огорчать дорогого визитера. Наиболее обсуждаемым стало решение властей Ахмадабада выстроить вдоль пути, по которому должен был проехать Дональд Трамп, кирпичную стену высотой два с лишним метра, чтобы не смущать взоров президента картинами индийского быта.

С яростной критикой этого шага выступили не только оппоненты правящей «Бхаратия Джаната парти» слева — из рядов оппозиционных Индийского национального конгресса и коммунистических партий, — но и справа. Издание «Самана», рупор ультраправой организации «Шив Сена», выступило с яростным обличением мер, которыми был обставлен визит Трампа. Американского президента, писали авторы статьи, принимали словно «бадшаха» — императора.

«Перед тем как Индия обрела независимость, британские короли или королевы обычно посещали одну из своих порабощенных колоний вроде Индии, — сообщается в редакционной статье. — Пышные торжества, деньги на которые выжимали из налогоплательщиков, чрезвычайно напоминают то, что мы увидели во время визита Трампа... Американский президент пробыл в Ахмадабаде только три часа, а строительство стены обошлось штату Гуджарат в $14 млн, и эта стена не приостановила падение рупии и не сделала никого из тех, кого спрятали за ней, ни на рупию богаче ».

ti2 Возведение стены вдоль трущоб в Ахмадабаде к приезду президента США Дональда Трампа в Индию, 13 февраля 2020 года Фото: REUTERS/Amit Dave

Разъяснения местных властей о том, что строительство стены одобрили еще до того, как Трамп окончательно решил ехать в Индию, за волной общего возмущения никто не услышал . Впрочем, как отметила та же «Самана», «Трамп не отличается особой мудростью и не принадлежит к числу людей, которые заботятся о целом мире. Но иногда нужно обращаться с людьми с особенным уважением, чтобы добиться от них того, чего вам хочется».

И как раз вопрос о том, чего именно Индия добилась от Трампа, представляется самым интересным.

Сухие цифры

Чего добился Трамп — понятно. На носу президентские выборы, и американскому президенту нужно получить голоса избирателей. А это можно сделать, лишь продемонстрировав, что предвыборные обещания не остались пустым звуком.

За прошедшие годы Трамп показал своему избирателю, что он жесткий политик, который больше всего печется о судьбе американской экономики: пересмотрены торговые соглашения с Японией и Южной Кореей, Мексикой и Канадой, на очереди Европа; в торговой войне с Китаем заключено выгодное перемирие.

Осталась Индия, но с ней ситуация сложная. Трамп не может позволить себе полномасштабную торговую войну с Нью-Дели наподобие той, что он начал было с Пекином как по внутренним причинам (многие представители индийской диаспоры поддерживают кампанию Трампа), так и по внешним (Индия воспринимается Вашингтоном как перспективный младший партнер и союзник в противостоянии Китаю).

ti5 Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией Трамп и президент Индии Рам Натх Ковинд с супругой Савитой Ковинд перед государственным банкетом в резиденции Раштрапати-Бхаван, 25 февраля 2020 года Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Индийское руководство все уязвимые места американской позиции отлично понимает и не спешит идти на уступки. По сути, из поездки в Индию Трамп привез лишь одну важную сделку: Индия согласилась закупить в США на сумму $2,6 млрд 24 вертолета Sea Hawk для своих ВМС на замену старым Sea King британской постройки, некоторым из которых уже пошел пятый десяток.

С точки зрения Москвы, конечно, лучше было бы, если бы индийцы выбрали «Камовых», но политика есть искусство компромисса. Индия и без того закупила российские С-400, и вряд ли разумно демонстративно и на пустом месте отказываться покупать у единственной сверхдержавы современные вертолеты, которые так нужны флоту страны.

На момент написания этого текста, правда, еще неясна судьба сделки с американской компанией Westinghouse, которая в последние годы безуспешно пытается откусить свой кусок индийского атомного пирога, но вряд ли на этом направлении удастся добиться серьезного прорыва.

Но что от визита Трампа получила Индия? 24 американских вертолета — это, конечно, хорошо, особенно с учетом регулярных визитов в Индийский океан китайских атомных субмарин. Но эти вертолеты будут строиться на американских заводах и поставляться в Индию уже готовыми, то есть никакого вклада в развитие индийской оборонной стратегии не внесут. Больше, по сути, Трамп ничего в Индию не привез — ни новых инвестиций, ни торговых сделок.

ti3 Вертолеты Sea Hawk Фото: ТАСС/PA Wire/PA Images/Joe Giddens

Определенные надежды возлагались на то, что Моди и американский президент сумеют договориться об окончании торговой войны и заключении «большой сделки», но, как выяснилось из итогового заявления, обе стороны только-только приступили к переговорам. Для Трампа, конечно, идеально было бы успеть с подписанием выгодного соглашения под выборы, но индийцы не собираются поступаться своими интересами.

Магия слов

Несмотря на громкие и красивые слова о глобальном стратегическом партнерстве, которые были сказаны во время визита, картина складывается не слишком радужная. Трамп в очередной раз продемонстрировал свою способность заключать выгодные сделки, получил политические очки и искупался в волнах обожания на стадионе в Ахмадабаде, но в глобальном масштабе не изменилось ничего.

Обама со своим «разворотом в Азию» понимал, что от потенциального стратегического партнера нельзя только требовать, нужно что-то давать в ответ — инвестиции, рабочие места, хотя бы уверенность в том, что в нужный момент заокеанский друг окажет помощь. А Дональду Трампу, похоже, нужно только одобрение своего электората, а заграничные союзники и партнеры обойдутся красивыми словами о вечной дружбе между демократиями.

ti6 Дональд Трамп и Мелания Трамп возле Тадж-Махала в Агре, Индия, 24 февраля 2020 года Фото: REUTERS/Al Drago