Мир на 80 страницах: Дональд Трамп представил «сделку века»

Президент США Дональд Трамп анонсировал «сделку века». План, состоящий из 80 страниц, призван положить конец палестино-израильскому конфликту. При этом американский лидер в ходе своего выступления не скупился на эпитеты, называя свою инициативу «исторической возможностью для Палестины» и говоря о «гигантском шаге к миру», который делает Израиль. Впрочем, даже из тех немногочисленных деталей, которые раскрыл хозяин Овального кабинета, понятно, что в ближайшее время мира достичь не удастся. «Известия» разбирались, что американский лидер предложил для прекращения одного из самых застарелых кризисов.

Израиля ради

На оглашении первых деталей политической части «сделки века» рядом с Дональдом Трампом стоял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который также взял слово и назвал этот день историческим, сравнив его с тем днем, когда президент США Гарри Трумэн признал его страну в 1948 году.

И действительно, для Тель-Авива американские предложения, если представить, что они в конечном итоге будут реализованы, являются крайне привлекательными. Так, президент США подтвердил, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. При этом столицей Палестины, по его словам, станет Восточный Иерусалим. Что это значит и как такую схему предполагается реализовать, еще предстоит разобраться.

Сделка_2 Президент США Гарри Трумэн (слева) во время встречи с премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом (в центре). 1948 год Фото: Global Look Press

Кроме того, Дональд Трамп ни единым словом не затронул проблему возвращения миллионов палестинских беженцев, которые были вынуждены оставить свои дома после арабо-израильской войны в конце 1940-х годов и Шестидневной войны 1967 года. В то же время он пообещал открыть посольство США в новом палестинском государстве. Наконец, по словам американского лидера, Вашингтон и Тель-Авив сформируют совместный комитет для разработки «более детального и точного плана» из нынешней концептуальной карты. Переговорный процесс по созданию палестинского государства будет проходить в течение четырех лет. На этот период Израиль должен заморозить поселенческую активность на Западном берегу.

Более подробных деталей Дональд Трамп не сообщил. Видимо, остается дождаться публикации самого 80-страничного плана. Точнее, 50 страниц, которые касаются политических аспектов урегулирования конфликта. Другая часть — экономическая — уже была представлена.

Сделка_1 Израильские танки в Иерусалиме во время Шестидневной войны 1967 года Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, что обнародование политической части «сделки века» неоднократно переносилось. Это связывают с неопределенностью, возникшей на израильском политическом поле. В прошлом году там дважды проводили парламентские выборы, и ожидалось, что американский план будет обнародован после формирования правительства. Однако ни после апрельского, ни после сентябрьского голосования премьеру Биньямину Нетаньяху и его главному оппоненту Бени Ганцу не удалось достичь договоренностей по составу нового кабинета министров. Теперь Израиль ожидают повторные выборы в марте, но, очевидно, Дональд Трамп не захотел дожидаться их итогов, а потому за день до публикации деталей «сделки века» собрал в США обоих претендентов на премьерское кресло Израиля.

Как заявил хозяин Овального кабинета, Тель-Авив уже поддержал американские предложения по ближневосточному урегулированию. По его словам, за реализацию «сделки века» выступают и «многие арабские страны». Кроме того, он выразил уверенность, что в будущем палестинцы, которые изначально отвергли американский план, изменят свою позицию.

Государство стоимостью $50 млрд

У американского проекта урегулирования палестино-израильского конфликта имеется и экономическая часть под названием «От мира к процветанию», которую представили зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также глава министерства финансов США Стивен Мнучин на конференции в Манаме в июне 2019 года. Тогда в столице Бахрейна собрались также делегаты из Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и Марокко. Официальных лиц Палестины и Израиля там не было, однако последний был представлен предпринимателями и журналистами, впервые в истории получившими бахрейнские визы.

Сделка_4 Палестинцы сжигают изображение американского доллара после объявления «сделки века» в Рамалле Фото: REUTERS/Mohamad Torokman

Согласно экономической части «сделки века», в развитие Палестины планируется в течение 10 лет вложить $50 млрд. Эти деньги должны дать толчок экономике страны, пойти на инфраструктурные проекты, стимулировать частный сектор, образование, медицину и туризм, способствовать снижению уровня безработицы. Таким образом, планируется удвоить палестинский ВВП, во столько же раз сократить уровень бедности, создать около миллиона рабочих мест. Кроме того, планируется вложить $5 млрд в создание транспортного коридора, который свяжет Западный берег с сектором Газа. По некоторым данным он должен пройти под землей.

Примечательно, что непосредственно в палестинскую экономику планируется вложить около $28 млрд. Остальные $22 млрд будут направлены Иордании, Египту и Ливану на проекты, способствующие более плотным торговым связям между этими странами и Палестиной. По некоторым данным, финансировать реализацию экономической части «сделки века» будут прежде всего арабские монархии Персидского залива. На их плечи ляжет до 70% всех расходов, еще 20% вложит Вашингтон, оставшиеся 10% — Евросоюз.

«Сделка века» для победы на американских выборах

То, что обнародованный Дональдом Трампом план по урегулированию ближневосточного конфликта будет отражать преимущественно израильские интересы и игнорировать требования палестинской стороны, было ожидаемо. По крайней мере, предыдущие заявления и действия американского президента ясно свидетельствовали, что он придерживается сугубо произраильской позиции. К тому же это было частью его президентской кампании в 2016 году. Именно тогда он обещал перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и впоследствии выполнил это: в декабре 2017 года он заявил, что пришло время признать последний столицей Израиля, и дал указание подготовиться к переносу дипмиссии.

Сделка_3 Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции по обсуждению «сделки века» в Белом доме Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Теперь, уже в новой избирательной кампании, Дональд Трамп, судя по всему, намерен вновь набрать политические очки на ситуации вокруг ближневосточного урегулирования — а точнее, на откровенной поддержке израильских позиций. Чего стоит, например, обвинение, которое президент США адресовал части американского электората в августе 2019 года.

— Если вы хотите голосовать за демократов, то вы очень нелояльны к еврейскому народу и Израилю, — сказал тогда хозяин Овального кабинета.

Подобные выпады в очередной раз подтверждают то, о чем часто говорят российские официальные лица: многие действия США на мировой арене являются следствием происходящего на внутриполитическом поле.

Слушать и изучать

В России между тем традиционно относятся к попыткам американцев навязать сторонам конфликта «сделку века» со значительной долей скепсиса и критики. После публикации экономической части плана урегулирования в МИДе отметили, что США выводят «за скобки ключевую задачу перезапуска прямых палестино-израильских переговоров по всем вопросам окончательного статуса, включая создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». Кроме того, в Москве указывают, что решить столь сложную и многолетнюю проблему усилиями одной страны, пусть даже такой, как США, не представляется возможным. Ввиду этого необходимо вернуться к работе в формате «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС и ООН).

Сделка_5 Президент Палестины Махмуд Аббас выступает с речью после объявления «сделки века» Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Что касается принципов урегулирования, то, по мнению России, они должны базироваться на соответствующих решениях Совбеза и Генассамблеи ООН, а также Арабской мирной инициативе 2002 года, которая предполагает отход Израиля к границам 1967 года, создание палестинского государства и поиск справедливого решения проблемы палестинских беженцев. Взамен арабские страны обязуются подписать с Израилем мирный договор и установить с ним нормальные отношения.

Как бы то ни было, в преддверии публикации политической части «сделки века» глава МИДа Сергей Лавров заявил, что, «наверное, самое главное — это узнать позиции сторон, в том числе и прежде всего позицию палестинцев» по поводу американских предложений.

Аналогичный подход обозначил и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов уже после выступления Дональда Трампа.

Сделка_6 Протестующие около посольства США в столице Иордании Аммане Фото: REUTERS/Muhammad Hamed

— Мы будем изучать предложения. Но мы же не принимаем никаких решений. Решения принимают стороны, вовлеченные в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они выдвинули инициативу, ее будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта, — отметил дипломат.

Впрочем, Палестина уже неоднократно давала понять, что для нее американские предложения неприемлемы. По ее инициативе 1 февраля соберется экстренное заседание Совета Лиги арабских государств «для противодействия «сделке века».

Между тем Биньямин Нетаньяху собирается посетить Москву уже 29 января, где встретится с президентом Владимиром Путиным и расскажет ему детали плана. Как бы то ни было, пока есть все основания полагать, что сделка, которую охарактеризовали как «гигантский шаг к миру» и «историческая возможность», на практике окажется мертворожденным дитя.