Нетаньяху рассказал о местоположении столицы Палестины по плану Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предложенная США «сделка века» предполагает расположение столицы Палестины в городе Абу-Дис, «за ограждением» Иерусалима. Об этом сообщает Reuters во вторник, 28 января.

Издание отмечает, что 2 февраля премьер Израиля предложит кабинету министров распространить суверенитет страны на долину Иордана, поселения Западного берега. Кроме того, представитель Нетаньяху заявил, что израильский премьер вылетит в Москву в среду, 29 января, чтобы проинформировать президента России Владимира Путина о предложениях.

Ранее 28 января президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств. На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках «сделки века».

هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.