В МИД России оценили предложенную Трампом «сделку века»

Израиль и Палестина должны высказать свое мнение по «сделке века» и принять решение по ней, а не США и не Россия, которая не принимает участия с данном конфликте. Такое мнение в разговоре с журналистами «РИА Новости» высказал заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов во вторник, 28 января.

«Мы будем изучать предложения. Но мы же не принимаем никаких решений. Решения принимают стороны, вовлеченные в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они выдвинули инициативу, ее будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта. Мы же не стороны конфликта», — пояснил позицию российского МИДа Богданов.

По мнению дипломата, в настоящий момент не до конца ясно, насколько компромиссным решением является проект «сделки века». По этой причине Соединенные Штаты должны начать переговоры с Палестиной и Израилем.

Президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» 28 января. В его видении, Иерусалим нужно сделать неделимой столицей Израиля, а Палестине выделить столицу в Восточном Иерусалиме. По мнению Трампа, так Палестина удвоит свои территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вариант «сделки» Трампа реалистичным и отметил, что Израиль желает мирной жизни Палестине. Он подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с представителями Палестины.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть плана, получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.