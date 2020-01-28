Нетаньяху назвал «сделку века» реалистичным путем к миру

Предложенная США «сделка века» по урегулированию палестино-израильского конфликта является реалистичным путем к миру. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 28 января, на пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом, пишет «РИА Новости».

Нетаньяху отметил, что план даст Израилю постоянную восточную границу, а всему миру — длительный мир в регионе, так как в результате его реализации «никто не будет изгнан из дома».

Также Нетаньяху заверил, что Израиль хочет для Палестины только лучшей жизни, и выразил готовность вести переговоры с палестинской стороной на основе сделки. По словам Нетаньяху, вне зависимости от решения палестинцев Израиль будет придерживаться мирного разрешения конфликта.

«ХАМАС будет разоружено, а сектор Газа должен быть демилитаризован», — цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

При этом палестинская сторона заявила о намерении отвергнуть план еще до оглашения его условий. Лидер ХАМАС уже раскритиковал предложенный США план.

Трамп обнародовал условия «сделки века» ранее в этот день. Так, в Вашингтоне предлагают сделать Иерусалим неделимой столицей Израиля, а Палестине выделить столицу в Восточном Иерусалиме. Таким образом, полагает Трамп, палестинцы смогут удвоить свою территорию.

До оглашения Трампом условий сделки источники The New York Times сообщали, что план подразумевает передачу большей части Иорданской долины Израилю.

30 января Нетаньяху расскажет условия американской сделки президенту России Владимиру Путину. Замглавы МИД России Михаил Богданов отметил, что Москва выразит свое мнение только после Израиля и Палестины, так как РФ не является стороной конфликта.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть плана, получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.