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В Кремле назвали дату встречи Путина и Нетаньяху

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг, 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 28 января.

Уточняется, что встреча состоится в Москве, куда Нетаньяху приедет с кратким рабочим визитом, пишет ТАСС.

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Ранее в этот день в канцелярии израильского премьера заявили, что Нетаньяху вылетит в Москву в среду, 29 января, чтобы рассказать Путину о «сделке века» — плане США по урегулированию палестино-израильского конфликта, пишет «Газета.ру».

Саму же «сделку» должен обнародовать американский президент Дональд Трамп позднее 28 января. Глава Белого дома заверял, что схема является «отличным планом, который сработает».

При этом Палестина уже заявила о намерении отвергнуть план, в то время как Нетаньяху обещал рассмотреть его «открыто и честно».

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд. По данным источников The New York Times, в план входит передача большей части Иорданской долины Израилю.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

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