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Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию. Об этом 28 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.

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«Нетаньяху завтра летит в Москву, чтобы сообщить Путину о «сделке века», — рассказали агентству.

24 января президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует «сделку века» 28 января.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

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