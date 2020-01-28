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NYT раскрыла подробности «сделки века» США по Израилю и Палестине

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Фото: Global Look Press/Nedal Eshtayah
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В план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который должен быть обнародован во вторник, 28 января, администрацией президента США Дональда Трампа, входит передача большей части Иорданской долины под суверенитет Израиля. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Согласно данным издания, «сделка века», разработанная при участии старшего советника и зятя Трампа Джареда Кушнера, должна установить «новые границы Израиля» и признать израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины, передает ТАСС. NYT отметило, что в Палестине, скорее всего, выступят против этих инициатив.

Ранее, 23 января, Трамп рассказал о намерении обнародовать американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта до визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон 28 января.

Американский лидер назвал так называемую сделку века «отличным планом, который сработает», однако допустил, что палестинская сторона может негативно отреагировать на предложение Соединенных Штатов.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Нетаньяху пообещал «открыто и честно» рассмотреть американскую «сделку века», Палестина же заявила, что отвергнет придуманный США план.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

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