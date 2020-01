Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные нанесли удар по целям ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Мы будем противодействовать попыткам нанести ущерб израильским гражданским лицам», — говорится в заявлении ведомства.

We just struck Hamas targets in #Gaza, after a series of balloons with explosives attached to them were launched from Gaza into #Israel.



We will continue operating against attempts to harm Israeli civilians.