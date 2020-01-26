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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Фото: TASS/Zuma
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Израильские военные нанесли удар по целям ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Мы будем противодействовать попыткам нанести ущерб израильским гражданским лицам», — говорится в заявлении ведомства.

Израиль и палестинский анклав нередко обмениваются ракетными ударами. Так, 15 января четыре ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории, а 17 января военные Израиля нанесли ответный удар.

24 января президент США Дональд Трамп рассказал о намерении обнародовать американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта до 28 января. Еще ранее была представлена экономическая часть плана по развитию Палестины, который предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Израиль пообещал «открыто и честно» рассмотреть американскую «сделку века», Палестина же заявила, что отвергнет придуманный США план.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина претендует на восточную часть города.

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