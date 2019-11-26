ЕС ли бы: Евросоюз намерен пересмотреть статус Палестины

Евросоюз рассмотрит признание Палестины независимым государством . Но это произойдет «в подходящий момент», заявили «Известиям» в Еврокомиссии . Арабская республика обратилась к ЕС с просьбой ускорить этот процесс , однако двусторонних переговоров с отдельными европейскими странами по данной теме не ведется, сообщил «Известиям» посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль . В аппарате премьер-министра Израиля заявили: признание палестинского государства только усугубит ближневосточный конфликт , а единство европейской позиции по этому вопросу вызывает сомнения.

Брюссель не против

24 ноября глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Евросоюз признать Палестину независимым государством. Он подчеркнул: этот шаг может стать ответом на заявление госсекретаря США Майка Помпео о законности израильских поселений на палестинских территориях.

На сегодняшний день из 28 стран ЕС государственность Палестины признали девять государств: Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Примечательно, что в позиции Люксембурга право палестинского государства на существование так и не отражено.

Между тем в Еврокомиссии «Известиям» заявили, что запрос Палестины о признании стоит на повестке дня . Там еще раз подчеркнули свою приверженность решению ближневосточного конфликта через формулу «два государства для двух народов».

— Признание Палестины — важный вопрос для государств – членов ЕС . Евросоюз вернется к нему в подходящий момент. Создание двух государств — это единственный способ принести в регион мир и безопасность, которых заслуживают и израильтяне, и палестинцы, — заявили в пресс-службе ведомства.

Палестина_1 Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Аналогичную позицию заняли МИД Великобритании и Германии . Как сообщили «Известиям» в британском посольстве в Москве, Лондон выступает за создание «суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина, которое бы существовало в мире и безопасности бок о бок с Израилем». В диппредставительстве подчеркнули: само по себе признание арабской республики не может закончить оккупацию палестинских территорий Израилем — сначала необходимо урегулировать эту проблему путем переговоров. Как заявили «Известиям» в МИД Германии, ФРГ также призывает обе стороны конфликта принять формат «два государства для двух народов».

— Палестинское государство должно быть признано независимым — в соответствии с нормами международного права, это неотъемлемое право палестинского народа, — заявила «Известиям» британский депутат Европарламента Мартина Андерсон.

Политик признала: сейчас есть ощущение, что ни одно государство ЕС не пойдет против Израиля и не скажет «достаточно». Несмотря на то что за последние недели более 30 палестинцев были убиты в Газе в результате израильских авиаударов, ни одна страна ЕС не сделала ничего, кроме устного осуждения Израиля. Нам нужно действовать решительно, в противном случае Евросоюз становится сообщником незаконной оккупации Палестины, отметила депутат.

21 ноября член парламента Британии от партии «Либеральные демократы» Лейла Моран обратилась в Палату общин с законопроектом о признании Палестины . Его рассмотрение ожидается в ближайшее время.

Без оглядки

Как заявил «Известиям» посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, арабская республика подчеркивает важность позиции Люксембурга по вопросу о признании на европейском уровне этого государства. Палестина призывает Брюссель проявить больше независимости в этом вопросе и действовать без оглядки на США и Израиль.

— Мы просим европейцев перевести разговор в практическое русло и поддержать принцип ООН о создании двух государств, а также высказаться против постройки незаконных израильских поселений на палестинской территории. Мы просим ЕС признать палестинское государство в границах от 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалим е. Этот шаг стал бы лучшим посланием американцам и всему международному сообществу, четким сигналом о независимости европейской политики, — заявил посол.

Палестина_2 Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Дипломат также подчеркнул: Палестина ранее вела переговоры с отдельными членами ЕС, в частности с Францией, Испанией, Великобританией. Однако каких-либо результатов диалог на национальном уровне пока не принёс — возможно, из-за давления со стороны Вашингтона и израильского лобби. Именно поэтому Палестина надеется на общеевропейское «да», к которому прислушаются во всех столицах ЕС.

— Подобное решение со стороны Брюсселя стало бы эффективным рычагом для решения ближневосточного конфликта. В этой связи нельзя не отметить позицию России, которая с первых дней существования нашего государства признала его независимость и установила дипломатические отношения, — напомнил Абдель Хафиз Нофаль.

А на том берегу

Между тем в аппарате премьер-министра Израиля «Известиям» заявили, что признание Палестины полноправным государством «противоречит реальности» и не приблизит решение ближневосточного конфликта.

— Не думаю, что в ЕС найдется большое число сторонников этого шага . 22 ноября Венгрия заблокировала принятие европейской резолюции, которая осуждала США за заявление о легитимности израильских поселений на Западном берегу, — напомнил «Известиям» советник премьера Ариэль Бульштейн. — Если такие относительно небольшие инициативы не находят консенсуса, что уж и говорить об общеевропейском признании Палестины.

По мнению сотрудника отдела изучения Израиля Института Востоковедения РАН Сергея Мелконяна, если ЕС признает Палестину, кардинальным образом отношения Израиля и Брюсселя не изменятся — во всяком случае до отзыва послов дело не дойдет.

— В целом ЕС самостоятельно не может признать какое-либо государство. Это прерогатива национальных государств, большинство из которых не поддержат данную инициативу, — пояснил эксперт.

Стоит отметить, несмотря на отсутствие дипломатического признания, Еврокомиссия, согласно сайту ее представительства в Палестине — крупнейший поставщик экономической помощи гражданам этой арабской республики. Если верить заложенному бюджету, в 2017–2020 годах ее общий объем превысит € 1,1 млрд.

Государство Палестина официально признали 137 государств – членов ООН. В 2012 году она получила статус государства-наблюдателя в организации. Палестинские посольства и представительства действуют в 94 странах мира. СССР официально признал независимость Палестины в 1988 году. Однако, как сообщается в справке МИД РФ, дипломатические отношения с Палестиной были установлены еще в 1974-м. В 1990 году в Москве было открыто посольство арабской республики. Позиция МИД России по этому вопросу в целом совпадает с европейской: признание суверенитета Палестины должно быть достигнуто на основе прямых переговоров между палестинцами и израильтянами.