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Захватывающая страна: начнет ли Израиль аннексию без правительства

В кнессете могут проголосовать за присоединение Иорданской долины в ближайшее время
Фото: Getty Images/Bloomberg/Kobi Wolf
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Захватывающая страна: начнет ли Израиль аннексию без правительства
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2019-11-24 16:51:13
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Израиль начнет операцию по аннексии Иорданской долины в ближайшее время вне зависимости от того, будет сформировано правительство или нет. Об этом «Известиям» заявили в аппарате премьер-министра Израиля. Там же пояснили, что выдвинутые против Биньямина Нетаньяху обвинения не помешают ему исполнять свои обязанности, а суд против главы кабмина состоится не ранее, чем будет сформировано правительство. Если до 11 декабря правящая партия и оппозиция не смогут договориться, страна пойдет на третьи за год выборы, и тогда на создание кабинета уйдет минимум шесть-семь месяцев. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что присоединение палестинских территорий вызовет резкое обострение в регионе и, возможно, денонсацию мирного договора между Израилем и Иорданией. Однако военного конфликта удастся избежать.

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21 ноября юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит вынес обвинительное решение по трем уголовным делам против премьера страны Биньямина Нетаньяху. Политика подозревают в коррупции (речь идет о получении взятки в $500 млн), мошенничестве и госизмене. Впервые в истории обвинения выдвинуты против действующего премьера — в похожей ситуации Эхуд Ольмерт, руководивший страной с 2006 по 2008 год, подал в отставку, не дождавшись решения юрсоветника.

Сразу после оглашения решения генпрокурора Нетаньяху обратился к нации, назвав выдвинутые обвинения «переворотом» и пообещал, что не «позволит лжи победить».

Между тем, как пояснил «Известиям» советник премьер-министра Ариэль Бульштейн, на данном этапе у стороны обвинения нет возможности подать обвинительное заключение против премьер-министра, поскольку он имеет право, как и любой депутат кнессета, запросить у парламента юридический иммунитет. Если он сделает это в течение 30 дней, то спецкомиссия кнессета должна рассмотреть это прошение.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: REUTERS/Nir Elias
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— Но поскольку в нынешней политической ситуации комиссия еще не создана, и кнессет, судя по всему, идет на третьи выборы, то ее в обозримом будущем и не запустят. Это означает, что по крайней мере в течение ближайших шести-семи месяцев у генпрокурора не будет возможности подать обвинительное заключение. То есть как минимум в течение полугода суд не состоится, — сказал политик. — А если комиссия всё же будет создана и предоставит премьеру иммунитет, то пока Нетаньяху остается депутатом кнессета, вообще никакого суда над ним не будет.

Советник премьера также заявил, что несмотря на затянувшееся формирование кабинета, кнессет в ближайшее время примет решение о распространении суверенитета Израиля на Иорданскую долину и территории, примыкающие к Мертвому морю.

— По этому вопросу в израильском обществе наблюдается фактически полный консенсус, есть поддержка со стороны американской администрации, поэтому нет причин откладывать это решение, оно не зависит от премьерской гонки, — заверил политик.

19 ноября газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что премьер одобрил законопроект о присоединении Иорданской долины. Нетаньяху призвал лидеров партий «Кахоль-лаван» и «Наш дом — Израиль» поддержать инициативу.

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Иорданская долина

Аванпост иорданской армии в долине реки Иордан

Фото: Global Look Press/Ayal Margolin-Jinipix
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По мнению руководителя Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимира Фитина, если Израиль примет закон об аннексии Иорданской долины, это может спровоцировать резкий конфликт в отношениях с Иорданией и другими соседями. Вплоть до денонсации мирного договора с Амманом. В иорданском парламенте на фоне заявления США о признании законными израильских поселений и угрозы аннексии палестинских территорий, на этой неделе запланированы слушания по поводу отзыва мирного договора с Израилем.

— Все последние шаги Вашингтона ведут к обострению ситуации в регионе, однако военного столкновения не будет, никто не решится на военное заступничество за палестинцев. Иран борется с влиянием американцев, маловероятно, что он будет заинтересован в развязывании конфликта. Скорее всё ограничится осуждением со стороны арабских государств, возможно, санкциями со стороны Турции, — пояснил эксперт. — Но на Востоке исповедуют принцип «бизнес есть бизнес», поэтому торговля между Израилем и турками продолжится даже после аннексии.

18 ноября госсекретарь США Майк Помпео объявил израильские поселения на спорных территориях законными, заявив: Вашингтон решил «признать реальность на земле и историю этого конкретного места». На заседании 20 ноября Совбез ООН осудил этот шаг Вашингтона, в очередной раз подтвердив — еврейские постройки на Западном берегу нелегальны. В МИД РФ назвали оба события — заявление США о признании поселений и решение Израиля аннексировать Иорданскую долину — противоречащими международному праву.

Никаких праймериз

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Тем временем противоречия назрели в самом «Ликуде» — экс-глава МВД Гидеон Саар высказался за проведение праймериз, чтобы избрать нового лидера партии. Однако, как пояснил Ариэль Бульштейн, внутренние выборы внутри «Ликуда» могут быть проведены, согласно уставу, только перед новыми выборами.

— Не так давно центр «Ликуда» принял решение, что в нынешней каденции от партии главным кандидатом выступает именно Биньямин Нетаньяху. Юридического основания проводить праймериз нет. Но даже если его провести прямо сейчас, думаю, действующий премьер победит с серьезным перевесом, — поделился политик.

Между тем, как пояснил «Известиям» политолог Зеев Ханин, еще остаются шансы на то, что третьих выборов удастся избежать, и правительство национального единства (ПНЕ), куда войдут и правые, и левые, а также, возможно, партия Авигдора Либермана «Наш дом — Израиль» всё же будет создано. 23 ноября лидер «Кахоль-лаван» Бенни Ганц выступил с предложением к Нетаньяху о ротации, но настоял на том, что он будет первым, то есть займет премьерское кресло на первые два года, а Нетаньяху — на последующие два.

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Сторонники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Сторонники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху протестуют возле штаб-квартиры партии «Ликуд» в Тель-Авиве

Фото: REUTERS/Corinna Kern
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— Однако Нетаньяху не согласен на такую схему. Закон не запрещает ему до окончательного решения суда, каким бы оно не было, занимать пост премьера. Потому он не видит причины для того, чтобы соглашаться на предложение лидера оппозиции, — рассказал эксперт. — Сейчас правила игры во многом задает Авигдор Либерман, и есть неплохой шанс, что правый блок примет его требования о статусе религиозных институтов, и в течение ближайших трех недель стороны договорятся. Однако сам политик уже заявил, что не войдет в узкий правый или левый кабинет, он хочет именно правительство национального единства.

Израиль получил контроль над Западным берегом Иордана по итогам Шестидневной войны в 1967 году. По мнению Нетаньяху, овладеть этим участком необходимо, исходя из соображений безопасности Израиля. Если к власти на Западном берегу или в Иордании придут недружественные силы, или Амман резко переменит курс (заметный холодок в отношениях двух стран уже присутствует), то из долины реки Иордан защищать Израиль будет гораздо проще.

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