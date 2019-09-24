Пост обетованный: Нетаньяху придется поделиться властью с Ганцем

Объединенный арабский список (ОАС) — третья крупнейшая партия в кнессете по итогам парламентских выборов в Израиле — посвятит новый срок полномочий пересмотру политики «Ликуда» на палестинском направлении. Также она поставит своей задачей возвращение арабскому языку статуса государственного, заявил «Известиям» глава фракции в парламенте Ахмед Тиби . Арабские депутаты ранее поддержали кандидатуру лидера оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганца на пост премьера и будут рекомендовать именно его президенту страны Реувену Ривлину. Он уже 25 сентября должен огласить, кто же сформирует правительство Израиля. Однако, по словам Ахмеда Тиби, ОАС выбрал Ганца не за какие-то заслуги, а по принципу «кто угодно, лишь бы не Нетаньяху».

Без перемен

ЦИК Израиля опубликовал данные 99,9% обработанных бюллетеней. По ним главная оппозиционная партия страны «Кахоль-Лаван» опережает правящий «Ликуд» на два мандата — 33 против 31 места. Однако правый блок, возглавляемый Биньямином Нетаньяху, по-прежнему удерживает 57 голосов, а левые — 55. Ни одна из партий не имеет большинства — 61 мандата из 120. Президенту страны Реувену Ривлину необходимо до среды решить, кто же сформирует правительство — окончательное решение будет оглашено 25 сентября.

Объединенный арабский список получил по итогам выборов 13 мандатов в кнессете, это лучший результат для партии за последние пять лет. Вечером 21 сентября стало известно, что ОАС поддержит кандидатуру Бени Ганца.

Израиль_1 Женщина голосует на одном из избирательных участков израильского поселения Адора Фото: REUTERS/Amir Cohen

Однако, как заявил «Известиям» глава парламентской фракции Ахмед Тиби, он и его коллеги не питают иллюзий в отношении лидера оппозиции.

— Нетаньяху — это худший вариант для всех арабов Израиля. Но я не вижу в Ганце радикального реформатора, который тут же исправит сложившуюся в стране ситуацию, — заявил политик. — Внутри ОАС есть возражения против поддержки лидера «Кахоль-Лаван», но с ним, думается, мы сможем достигнуть большего, нежели при Нетаньяху.

Депутат также подчеркнул, что фракция намерена требовать восстановления арабского языка в качестве государственного — в августе 2018 года, приняв специального закона о национальном характере государства, кнессет лишил арабский язык этого статуса. При этом его считают родным более 21% населения страны.

Однако, как пояснил «Известиям» сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян, вряд ли от правительства Бени Ганца стоит ожидать радикальных перемен — как минимум по той причине, что большая часть предвыборной повестки мало чем отличается от той, которую ранее проводил «Ликуд».

Израиль_2 Лидер оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц во время обращения к избирателям в городе Кфар-Ахим Фото: REUTERS/Amir Cohen

— Пересмотр соглашений также маловероятен, поскольку достаточная поддержка для данного шага у Ганца отсутствует. Такие вопросы будут заблокированы праворелигиозным блоком и партией «Наш дом — Израиль» (НДИ), — пояснил эксперт.

Эксперт также отметил: арабские партии поддержали Бени Ганца по той же причине, по которой многие проголосовали за «Кахоль-Лаван» — желание свалить праворелигиозное правительство во главе с бессменным Нетаньяху. Это позволит сломить правый тренд в общественно-политической жизни Израиля и торпедировать «сделку века».

Не арабам решать

Однако не голос арабских партий станет решающим для израильских выборов, уверен эксперт клуба «Валдай», бывший посол Израиля в России Цви Маген. Дипломат подтвердил: до утра понедельника перевес действительно был у «Кахоль-Лаван», и во многом благодаря поддержке арабских партий. Однако последние из-за внутренних разногласий позднее отозвали часть голосов. И теперь у «Ликуда» снова превосходство в одно-два места. Решающее слово, как и на апрельских выборах, остается за Авигдором Либерманом. Его НДИ по итогам голосования получила восемь мандатов.

— До конца не ясно, как всё сложится. Думаю, в первую очередь право сформировать правительство дадут Биньямину Нетаньяху. Если у него всё получится, то он воссоздаст тот же правый кнессет, что и был. А если нет, то передаст это право Ганцу, — объяснил эксперт. — Если «Ликуд» и «Кахоль Лаван» создадут коалицию между собой, отодвинув другие маргинальные партии — ультрарелигиозные силы и крайне левых, — это будет наилучшим вариантом для Израиля, но я не уверен, что это реализуется.

Экс-министр обороны Либерман снова играет в неприступную крепость — в воскресенье политик заявил, что не поддержит ни Нетаньяху, ни Ганца . Поскольку первый, по его словам, заключил сделку с ультраортодоксальными партиями, а второй ищет союза с местными арабами.

Израиль_4 Предвыборный плакат Авигдора Либермана на улице Тель-Авива Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich

— И если ультраортодокасальные партии — это противники, то арабские — это однозначно враги, — жестко высказался депутат. — Нет никакой причины из-за детского спора о том, кто первый, а кто второй (получит шанс сформировать коалицию. — «Известия»), снова идти на выборы.

Между тем Нетаньяху и Ганц, кажется, не так уж и критично относятся к идее создать правительство национального единства, но пока, судя по заявлениям, не могут решить кто к кому присоединится . 19 сентября действующий премьер предложил лидеру «Кахоль-Лаван» влиться в состав будущего правого кабинета, на что Ганц парировал тем же, назвав подобную власть правительством национального паралича.

— Народ проголосовал за национальное единство. Наша партия одержала победу на выборах, и я сформирую широкую либеральную коалицию, отвечающую чаяниям избирателей, — пообещал Ганц.

По мнению политолога Александры Аппельберг, теоретически оба политика могут быть премьер-министрами по очереди, по два года каждый. Такие прецеденты в истории Израиля были , напомнила эксперт. После выборов 1984 года партия «Маарах» получила большинство голосов, но лидер партии Шимон Перес не смог набрать достаточно рекомендаций на должность премьера.

— И тогда, чтобы избежать повторных выборов, президент страны Хаим Херцог предложил сформировать правительство национального единства, в котором первые два года премьерского срока правил Шимон Перес, а вторые два — его главный оппонент от «Ликуда» Ицхак Шамир, — рассказала эксперт «Известиям». — Сейчас Нетаньяху нужно обязательно быть первым — иначе его судебные преследования выйдут из-под контроля и могут привести к тюремному сроку.

Израиль_3 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Иерусалиме Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Юридический советник израильского правительства Мандехай Мандельблит уже заявил, что прокуратура ускорит расследование коррупционных дел, в которых подозревают действующего премьера.

Как подчеркнула эксперт, проблема в том, что Бени Ганц стал так популярен, в частности, именно потому, что пообещал не делить власть с Нетаньяху. Вряд ли он поступится самым главным принципом — это разочаровало бы его избирателей.

Окончательное решение политической судьбы Израиля — довериться Ганцу, поставить снова на Нетаньяху или пойти на третий раунд выборов — сейчас находится исключительно в руках президента страны. Вечером 25 сентября ЦИК огласит окончательные итоги голосования и тогда же Реувен Ривлин должен объявить кому он доверит формирование правящей коалиции. Тому, кого выберет президент, на это отводится 28 дней с возможностью продления на две недели (всего 42 дня). Если депутату не удастся заручиться необходимым количеством голосов — 61 из 120 — это право передается альтернативному кандидату, который также получит 28 дней, но уже без права на продление.