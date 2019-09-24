Пост обетованный: Нетаньяху придется поделиться властью с Ганцем
Объединенный арабский список (ОАС) — третья крупнейшая партия в кнессете по итогам парламентских выборов в Израиле — посвятит новый срок полномочий пересмотру политики «Ликуда» на палестинском направлении. Также она поставит своей задачей возвращение арабскому языку статуса государственного, заявил «Известиям» глава фракции в парламенте Ахмед Тиби. Арабские депутаты ранее поддержали кандидатуру лидера оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганца на пост премьера и будут рекомендовать именно его президенту страны Реувену Ривлину. Он уже 25 сентября должен огласить, кто же сформирует правительство Израиля. Однако, по словам Ахмеда Тиби, ОАС выбрал Ганца не за какие-то заслуги, а по принципу «кто угодно, лишь бы не Нетаньяху».
Без перемен
ЦИК Израиля опубликовал данные 99,9% обработанных бюллетеней. По ним главная оппозиционная партия страны «Кахоль-Лаван» опережает правящий «Ликуд» на два мандата — 33 против 31 места. Однако правый блок, возглавляемый Биньямином Нетаньяху, по-прежнему удерживает 57 голосов, а левые — 55. Ни одна из партий не имеет большинства — 61 мандата из 120. Президенту страны Реувену Ривлину необходимо до среды решить, кто же сформирует правительство — окончательное решение будет оглашено 25 сентября.
Объединенный арабский список получил по итогам выборов 13 мандатов в кнессете, это лучший результат для партии за последние пять лет. Вечером 21 сентября стало известно, что ОАС поддержит кандидатуру Бени Ганца.
Женщина голосует на одном из избирательных участков израильского поселения Адора
Однако, как заявил «Известиям» глава парламентской фракции Ахмед Тиби, он и его коллеги не питают иллюзий в отношении лидера оппозиции.
— Нетаньяху — это худший вариант для всех арабов Израиля. Но я не вижу в Ганце радикального реформатора, который тут же исправит сложившуюся в стране ситуацию, — заявил политик. — Внутри ОАС есть возражения против поддержки лидера «Кахоль-Лаван», но с ним, думается, мы сможем достигнуть большего, нежели при Нетаньяху.
Депутат также подчеркнул, что фракция намерена требовать восстановления арабского языка в качестве государственного — в августе 2018 года, приняв специального закона о национальном характере государства, кнессет лишил арабский язык этого статуса. При этом его считают родным более 21% населения страны.
Однако, как пояснил «Известиям» сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян, вряд ли от правительства Бени Ганца стоит ожидать радикальных перемен — как минимум по той причине, что большая часть предвыборной повестки мало чем отличается от той, которую ранее проводил «Ликуд».
Лидер оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц во время обращения к избирателям в городе Кфар-Ахим
— Пересмотр соглашений также маловероятен, поскольку достаточная поддержка для данного шага у Ганца отсутствует. Такие вопросы будут заблокированы праворелигиозным блоком и партией «Наш дом — Израиль» (НДИ), — пояснил эксперт.
Эксперт также отметил: арабские партии поддержали Бени Ганца по той же причине, по которой многие проголосовали за «Кахоль-Лаван» — желание свалить праворелигиозное правительство во главе с бессменным Нетаньяху. Это позволит сломить правый тренд в общественно-политической жизни Израиля и торпедировать «сделку века».
Не арабам решать
Однако не голос арабских партий станет решающим для израильских выборов, уверен эксперт клуба «Валдай», бывший посол Израиля в России Цви Маген. Дипломат подтвердил: до утра понедельника перевес действительно был у «Кахоль-Лаван», и во многом благодаря поддержке арабских партий. Однако последние из-за внутренних разногласий позднее отозвали часть голосов. И теперь у «Ликуда» снова превосходство в одно-два места. Решающее слово, как и на апрельских выборах, остается за Авигдором Либерманом. Его НДИ по итогам голосования получила восемь мандатов.
— До конца не ясно, как всё сложится. Думаю, в первую очередь право сформировать правительство дадут Биньямину Нетаньяху. Если у него всё получится, то он воссоздаст тот же правый кнессет, что и был. А если нет, то передаст это право Ганцу, — объяснил эксперт. — Если «Ликуд» и «Кахоль Лаван» создадут коалицию между собой, отодвинув другие маргинальные партии — ультрарелигиозные силы и крайне левых, — это будет наилучшим вариантом для Израиля, но я не уверен, что это реализуется.
Экс-министр обороны Либерман снова играет в неприступную крепость — в воскресенье политик заявил, что не поддержит ни Нетаньяху, ни Ганца. Поскольку первый, по его словам, заключил сделку с ультраортодоксальными партиями, а второй ищет союза с местными арабами.
Предвыборный плакат Авигдора Либермана на улице Тель-Авива
— И если ультраортодокасальные партии — это противники, то арабские — это однозначно враги, — жестко высказался депутат. — Нет никакой причины из-за детского спора о том, кто первый, а кто второй (получит шанс сформировать коалицию. — «Известия»), снова идти на выборы.
Между тем Нетаньяху и Ганц, кажется, не так уж и критично относятся к идее создать правительство национального единства, но пока, судя по заявлениям, не могут решить кто к кому присоединится. 19 сентября действующий премьер предложил лидеру «Кахоль-Лаван» влиться в состав будущего правого кабинета, на что Ганц парировал тем же, назвав подобную власть правительством национального паралича.
— Народ проголосовал за национальное единство. Наша партия одержала победу на выборах, и я сформирую широкую либеральную коалицию, отвечающую чаяниям избирателей, — пообещал Ганц.
По мнению политолога Александры Аппельберг, теоретически оба политика могут быть премьер-министрами по очереди, по два года каждый. Такие прецеденты в истории Израиля были, напомнила эксперт. После выборов 1984 года партия «Маарах» получила большинство голосов, но лидер партии Шимон Перес не смог набрать достаточно рекомендаций на должность премьера.
— И тогда, чтобы избежать повторных выборов, президент страны Хаим Херцог предложил сформировать правительство национального единства, в котором первые два года премьерского срока правил Шимон Перес, а вторые два — его главный оппонент от «Ликуда» Ицхак Шамир, — рассказала эксперт «Известиям». — Сейчас Нетаньяху нужно обязательно быть первым — иначе его судебные преследования выйдут из-под контроля и могут привести к тюремному сроку.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Иерусалиме
Юридический советник израильского правительства Мандехай Мандельблит уже заявил, что прокуратура ускорит расследование коррупционных дел, в которых подозревают действующего премьера.
Как подчеркнула эксперт, проблема в том, что Бени Ганц стал так популярен, в частности, именно потому, что пообещал не делить власть с Нетаньяху. Вряд ли он поступится самым главным принципом — это разочаровало бы его избирателей.
Окончательное решение политической судьбы Израиля — довериться Ганцу, поставить снова на Нетаньяху или пойти на третий раунд выборов — сейчас находится исключительно в руках президента страны. Вечером 25 сентября ЦИК огласит окончательные итоги голосования и тогда же Реувен Ривлин должен объявить кому он доверит формирование правящей коалиции. Тому, кого выберет президент, на это отводится 28 дней с возможностью продления на две недели (всего 42 дня). Если депутату не удастся заручиться необходимым количеством голосов — 61 из 120 — это право передается альтернативному кандидату, который также получит 28 дней, но уже без права на продление.