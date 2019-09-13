«Если Израиль начнет вторжение, будет что-то пострашнее интифады»

Палестина обратилась к России с просьбой повлиять на Израиль, чтобы не допустить аннексии своих территорий на севере Иорданской долины. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол арабской республики в Москве Абдель Хафиз Нофаль . 10 сентября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен в случае победы на выборах «применить суверенитет Израиля в отношении долины реки Иордан и северной части Мертвого моря» . Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас сразу же после выступления Нетаньяху связался со всеми европейскими лидерами, в том числе с главой РФ Владимиром Путиным. Дипломат также отметил — если Израиль начнет вторжение, это станет «казус белли» и приведет к началу очередной интифады или даже хуже — новой религиозной войне на Ближнем Востоке.

— Обещание Нетаньяху последовало в рамках избирательной кампании — 17 сентября в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Исходя из этого, насколько реалистичными представляются слова израильского премьера? Не считаете ли вы, что это лишь попытка привлечь больше внимания?

— Заявление Нетаньяху далеко не первое, нечто подобное он уже заявлял ранее (перед апрельскими выборами премьер также говорил о необходимости оккупировать палестинские территории. — «Известия»). Это происходит в рамках американской сделки века , которая предполагает передел палестинских территорий в пользу Израиля. Поэтому да, мы склонны считать, что обещание премьера — не более чем часть предвыборной кампани и: израильские политики думают, что выиграет тот, кто будет больше давить на палестинцев.

М1 Плакат избирательной кампании Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, 11 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Ammar Awad

Мы категорически против такого подхода и захватнических амбиций. Президент Махмуд Аббас сразу же после слов Нетаньяху заявил: если подобные меры действительно будут претворены в жизнь, Палестина прекратит работать по всем существующим договоренностям с Израилем. 10 сентября президент Аббас связался с главами европейских стран, международных организаций, арабскими лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

— Планирует ли Палестина обратиться к России за помощью для урегулирования сложившейся ситуации?

— Надо сказать, у нас уже есть поддержка — в частности, со стороны арабских стран. На уровне глав МИДов они выступили единым фронтом против израильского плана, Саудовская Аравия созывает экстренный саммит Организации исламских стран на уровне министров иностранных дел. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен словами Нетаньяху, и подчеркнул, что подобные шаги станут серьезным нарушением международного права.

Утром 11 сентября мы написали письмо в МИД РФ с просьбой повлиять на Израиль, поскольку Россия — одна из немногих стран, сохраняющих хорошие отношения со всеми игроками в регионе. Российский МИД в тот же день заявил о приверженности резолюциям ООН и выразил обеспокоенность. В кабинете президента Аббаса состоялась встреча с представителем РФ в Палестине господином Гочей Буачидзе, ему передали письмо, адресованное президенту Владимиру Путину.

Мы верим в возможности Москвы повлиять на израильскую сторону, чтобы последняя отказалась от подобных агрессивных планов. Думается, что здравомыслящее большинство в мире, и в Израиле в том числе, сознает, что такие заявления — порох для новой религиозной войны в регионе. Не приведи бог, конечно.

М3 Владимир Путин и Махмуд Аббас во время встречи в Кремле Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В мире есть общепринятая позиция, утвержденная резолюциями ООН, что север долины реки Иордан принадлежит палестинцам, поэтому ее оккупация станет грубым нарушением всех международных норм и соглашений. Если страны в рамках предвыборных гонок будут сыпать такими обещаниями, вымывающими почву из-под основ ООН, то мир очень скоро погрузится в пучину хаоса.

Мы прекрасно понимаем, что США в этом вопросе поддерживают Израиль. Но мы верим в позицию Москвы, Европы, Китая. На нашей стороне свыше 140 стран, заинтересованных в поддержании стабильности в регионе . Отдельно отмечу, что мы хотели бы и дальше сохранять мир с Израилем, выполнять все имеющиеся — сохранившиеся, несмотря ни на что, — соглашения. Если Нетаньяху начнет аннексию, мирному процессу придет конец.

— И начнется новая интифада?

— Если Израиль начнет вторжение, будет что-то пострашнее интифады, шире, масштабнее. Интифада — это лишь протест. Мы же опасаемся, что израильская аннексия развяжет новую религиозную войну, чего нам и, думаю, всему миру очень не хотелось бы . Надеемся, что у мирового сообщества хватит сил и влияния, чтобы не допустить захвата палестинских земель.

— То есть если Израиль начнет вторжение в Иорданскую долину, то стоит ожидать силового отпора со стороны палестинцев?

— Давайте сначала дождемся результатов выборов, еще неизвестно, победит «Ликуд» или нет . Если они всё же приступят к исполнению задуманного, мы, как я уже сказал, прекратим действие всех имеющихся соглашений с Израилем. Со стороны палестинцев будут массовые протесты, действия израильтян однозначно приведут к столкновениям. Боюсь, кровопролития будет не избежать.

V4 Израильские солдаты на границе между Израилем и Газой Фото: REUTERS/Amir Cohen

— Заявление израильского премьера прозвучало как-раз в тот же день, когда президент США Дональд Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона, активно продвигавшего сделку века. Как думаете, может, теперь реализацию этого плана отложат?

— Еще до снятия Болтона было чуть менее резонансное снятие посланника президента по Ближнему Востоку Джейсона Гринблатта — и что? Ничего не поменялось, пока нет никаких сигналов, что сделка века остановится. Лица меняются, но процесс идет. Худшее в этом ближневосточном плане — он уничтожает принцип создания двух государств, на котором зиждутся все резолюции ООН по данному вопросу. США могут диктовать свои условия, могут давить на страны региона. Ну, будут они давить лет 10–20–30 — а дальше? А после этого что будет? Лучший и пока единственный вариант решения этого конфликта — создать два государства — израильское и палестинское, где оба народа будут жить в мире и стабильности.

— В конце сентября в Нью-Йорке состоится очередная сессия Генассамблеи ООН. Планирует ли президент Аббас поднять вопрос о статусе Иорданской долины? О чем еще палестинский лидер намерен заявить в рамках своего выступления?

— Я не знаю, что будет говорить президент, об этом рано думать, так как каждый день приносит новые события и вызовы. Но я уверен, что эта тема будет затронута. Так же, как и наша позиция по сделке века — мы против ее принятия, президент Аббас уже говорил об этом на прошлой сессии, подчеркнув, что Иерусалим — не предмет сделок и торга. Думаю, лидер обязательно заявит о том, что Палестина выступает за сохранение мирного процесса, за создание двух государств.

М2 Иорданская долина Фото: REUTERS/Mohamad Torokman

— Во время нашей последней беседы, которая также происходила в преддверии израильских выборов, среди арабских партий Израиля не было единства — они шли отдельными блоками — «РААМ–Балад» и «Хадаш–ТААЛ». По итогам голосования они получили на двоих 10 мандатов. К сентябрьским же выборам партии решили идти единым арабским списком. Ожидаете ли вы, что более весомое представительство арабов в кнессете позволит сбалансировать политику Израиля по отношению к Палестине?

— Конечно, мы надеемся, что они получат максимум от объединения, такой опыт уже был — на выборах 2015 года Единому арабскому списку досталось 13 мест, он стал третьей крупнейшей фракцией в кнессете. В этом году у них есть все шансы повторить успех. Блок традиционно выступает противовесом ультраправым силам и действительно помогает сбалансировать политику Израиля. Однако страна сама по себе склоняется всё же в сторону правых сил во главе с Нетаньяху, поэтому мы не ждем, что благодаря более масштабному представительству арабов в кнессете что-либо кардинально поменяется.