МИД Палестины исключил скорое возобновление диалога с Израилем

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что власти страны не видят в ближайшее время возможности возобновления переговоров с Израилем. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает ТАСС.

«Сейчас произошло серьезное отклонение от диалога. У нас просто нет собеседника», — отметил он.

При этом министр выразил надежду, что в будущем станет возможным проведение мирной конференции по ближневосточному урегулированию. Он отметил, что Палестина открыта к любым предложениям по переговорам.

6 мая представители Израиля и Палестины договорились о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных, в достижении договоренности помог Египет. Таким образом, стороны согласились «положить конец насилию».

Утром 5 мая израильские СМИ информировали о 430 ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля за сутки. Отмечалось, что десятки снарядов удалось перехватить, а в ответ израильская армия атаковала 200 целей палестинцев.

Обострение отношений сторон произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. Перед майским обменом ударами в последний раз обстрелы фиксировались 25 марта.