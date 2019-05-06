Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня

Представители Израиля и Палестины договорились о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных. Об этом 6 мая сообщает Reuters.

По данным агентства, в достижении договоренности помог Египет. Таким образом, стороны договорились «положить конец насилию».

Представители ХАМАС подтвердили эту информацию.

Утром 5 мая израильские СМИ информировали о 430 ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля за сутки. Отмечалось, что десятки снарядов удалось перехватить, а в ответ израильская армия атаковала 200 целей палестинцев.

Обострение отношений сторон произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. Перед майским обменом ударами в последний раз обстрелы фиксировались 25 марта.