Трамп отреагировал на массированный обстрел Израиля

Массовый обстрел Израиля из сектора Газа прокомментировал президент США Дональд Трамп.

«Израиль вновь сталкивается с массой смертоносных ракетных обстрелов со стороны террористических группировок... Мы поддерживаем Израиль на 100% в его защите своих граждан», — написал глава Белого дома в своем Twitter.

Обратившись к жителям Газы, Трамп отметил: «Эти террористические акты против Израиля принесут вам только страдания. Конец насилия и стремление к миру — это может случиться!».

Утром 5 мая израильские СМИ информировали о 430 ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля за сутки. Отмечалось, что десятки снарядов удалось перехватить, а в ответ израильская армия атаковала 200 целей палестинцев.

Обострение отношений сторон произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. Перед майским обменом ударами в последний раз обстрелы фиксировались 25 марта.