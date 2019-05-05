Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС

Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС Хамеда Ахмеда Абед Кудари. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад Хамед Ахмед Абед Кудари, житель сектора Газа, рожденный в 1985 году, был ликвидирован в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и спецслужб государств», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал RT, командир был ответственен за получение денежных средств от Ирана и их перевод «террористическим организациям» в секторе Газа.

Ранее 5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ вооруженным силам своей страны продолжить вести атаку по позициям террористов в секторе Газа.

Затишье между Израилем и Палестиной, наступившее после 25 марта, было прервано 4 мая. За сутки из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 430 ракет, в ответ израильская армия нанесла удары по 220 целям. Более ста снарядов были перехвачены системой ПРО «Железный купол», однако два попали в жилые дома в Ашкелоне и Сдероте. Погиб 60-летний мужчина. Всего медицинская помощь потребовалась 24 пострадавшим.

По данным СМИ, в секторе Газа погибли шесть человек, в том числе годовалый ребенок, двое боевиков движения «Исламский джихад» ликвидированы. Армия Израиля уничтожила несколько подпольных предприятий террористов по производству ракет и оружия, а также штаб-квартиры разведки ХАМАС.

В ряде регионов Израиля остановлено железнодорожное движение. Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» выразили обеспокоенность ситуацией, но добавили, что пока не намерены предпринимать никаких действий.

Обострение отношений двух сторон произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. С того времени палестинский анклав и Израиль регулярно обмениваются обстрелами. В последний раз удары фиксировались 25 марта, после чего и наступило затишье.