Прямой эфир

Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС

0
Фото: TASS/Ilia Yefimovich/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС Хамеда Ахмеда Абед Кудари. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Град раздора
Перенос посольства США в Иерусалим и подавление палестинских протестов Израилем раскололи мировое сообщество

«Некоторое время назад Хамед Ахмед Абед Кудари, житель сектора Газа, рожденный в 1985 году, был ликвидирован в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и спецслужб государств», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал RT, командир был ответственен за получение денежных средств от Ирана и их перевод «террористическим организациям» в секторе Газа.

Ранее 5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ вооруженным силам своей страны продолжить вести атаку по позициям террористов в секторе Газа.

Затишье между Израилем и Палестиной, наступившее после 25 марта, было прервано 4 мая. За сутки из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 430 ракет, в ответ израильская армия нанесла удары по 220 целям. Более ста снарядов были перехвачены системой ПРО «Железный купол», однако два попали в жилые дома в Ашкелоне и Сдероте. Погиб 60-летний мужчина. Всего медицинская помощь потребовалась 24 пострадавшим.

По данным СМИ, в секторе Газа погибли шесть человек, в том числе годовалый ребенок, двое боевиков движения «Исламский джихад» ликвидированы. Армия Израиля уничтожила несколько подпольных предприятий террористов по производству ракет и оружия, а также штаб-квартиры разведки ХАМАС.

В ряде регионов Израиля остановлено железнодорожное движение. Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» выразили обеспокоенность ситуацией, но добавили, что пока не намерены предпринимать никаких действий.

Обострение отношений двух сторон произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. С того времени палестинский анклав и Израиль регулярно обмениваются обстрелами. В последний раз удары фиксировались 25 марта, после чего и наступило затишье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле
Более 400 ракет выпустили из Газы по Израилю за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017