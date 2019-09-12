Нетаньяху заявил о вероятности полномасштабной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о большой вероятности полномасштабной операции израильских военных в секторе Газа, но при этом призвал не торопить события.

«Кажется, у нас не будет другого выбора кроме, как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа», — цитирует премьер-министра издание «Едиот Ахронот».

При этом он упомянул возможность «свержения режима ХАМАС» в этом анклаве.

«Военная операция будет, но я начну ее, когда мы будем готовы, и ни минутой раньше», — добавил Нетаньяху.

Во вторник, 10 сентября, самолеты израильских Военно-воздушных сил (ВВС) поразили 15 объектов в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю. Тогда израильская система ПРО «Железный купол» перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа. В зоне обстрела находился в том числе сам Нетаньяху. Он был эвакуирован.

11 сентября сообщалось, что израильский танк нанес ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией. Израильская сторона считает город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.