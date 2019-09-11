Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального телевизионного обращения пообещал, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

По его словам, сразу после выборов с большой вероятностью будет представлена «сделка века» — американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта, что даст правительству большие возможности.

Она позволит одновременно распространить израильское законодательство на еврейские населенные пункты в Иудее и Самарии (на западном берегу реки Иордан), а также другие участки, связанные с еврейской культурой, историей и будущим страны, пишет «РИА Новости».

Предпринять первые шаги Нетаньяху намерен сразу после формирования нового кабинета министров, которое состоится после выборов в Кнессет 22 созыва. Выборы состоятся 17 сентября.

«Но есть одно место, на которое можно распространить израильский суверенитет сразу после выборов, если мы получим от вас, граждане Израиля, прямой мандат на эти действия… Сегодня я сообщаю о моем намерении с созданием нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и север Мертвого моря», — заявил Нетаньяху.

В конце июня США обнародовали экономическую часть плана по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию», который предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему хранит в тайне политическую составляющую плана.

План представляет собой «самое амбициозное и всеобъемлющее» на сегодня международное усилие ради палестинского народа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «открыто и честно» рассмотреть американскую «сделку века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта, но Палестина заявила, что отвергнет придуманный США план.