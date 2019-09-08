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Израиль сообщил об ударе по сектору Газа

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ashraf Amra
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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили израильские военные.

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Удары нанесены по четырем объектам в центре и на севере сектора. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало, передает «Интерфакс».

«Силы обороны будут действовать против всех усилий, направленных на нанесение ущерба израильским гражданским лицам и солдатам и возлагают на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газа», — говорится в сообщении армейского командования.

7 сентября Израиль сообщил об ударе по своей территории из сектора Газа. По информации армии страны, по городу Сдерот, расположенному на границе, было выпущено пять ракет.

В конце августа израильский Совет национальной безопасности заявил, что собирается разработать план, который побудит жителей сектора Газа покинуть дома и переехать в другие страны. При этом страна, которая будет готова принять потенциальных переселенцев, пока не найдена, подчеркнули в Израиле.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает этот город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.

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