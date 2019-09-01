США поддержали Израиль в праве на защиту от любых атак

Соединенные Штаты поддержали Израиль и его право на защиту от всех атак в его адрес. Об этом после атаки со стороны Ливана заявил спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

По его словам, у Ирана в Ливане и секторе Газа есть марионетки, которые вредят Израилю. Между Иерусалимом и Бейрутом уже некоторое время нарастает напряженность, которая проявляется в регулярных взаимных обвинениях и ракетных обстрелах, пишет «РИА Новости».

Ранее, 1 сентября, сообщалось, что Израиль выпустил более 40 ракет по поселениям в Южном Ливане. Ракетному обстрелу подверглись поселения Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун, это привело к пожарам в окрестностях поселений.

Действия израильской армии стали ответом на то, что Ливан выпустил в сторону поселений на севере Израиля несколько противотанковых ракет.