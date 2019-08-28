В Израиле задумались о переселении палестинцев из Газы

Совет по национальной безопасности Израиля разработает план, который побудит жителей сектора Газа покинуть дома и переехать в другие страны. Об этом сообщает издание Al-Monitor.

Создатели плана еще не нашли страну, которая будет готова принять потенциальных переселенцев. Согласно информации издания, ссылающегося на источники в правительстве Израиля, в прошлом году власти страны получили большое количество заявлений от жителей Газа, желающих уехать за границу. Многие из них оказались молодыми людьми с родственниками в Европе, Канаде и Австралии, готовыми их принять.

Автор материала Йосси Бейлин сравнил эту идею с тем, что в своей книге «По секретным каналам» в 1995 году описывал нынешний президент Палестины Махмуд Аббас. В книге говорилось, что в начале 1970-х годов Аббас наткнулся на статью, согласно которой большую часть населения Израиля составляли еврейские мигранты из арабских стран. Это вдохновило его на идею плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, который заключался в том, что Организация освобождения Палестины призовет все арабские страны вернуть евреев в те места, где они родились. Аббас предложил Египту, Тунису, Йемену, Ираку и Марокко принять мигрантов. Страны не ответили на призыв отказом, но и не проявили заинтересованности — по их мнению, этот план имел мало шансов на удачную реализацию.

Как считает сам Бейлин, идеи о добровольном переселении людей никогда не пользовались успехом — немногие готовы покинуть родину в обмен на деньги.

23 июля Министерство иностранных дел России призвало власти Израиля пересмотреть решение о сносе палестинских домов в Восточном Иерусалиме и воздержаться подобных шагов в будущем — накануне израильские власти начали снос многоквартирных домов в «зоне безопасности» на окраинах Восточного Иерусалима, в частности в районе Сур Бахр.

В конце июня США обнародовали экономическую часть плана по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию», который предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему хранит в тайне политическую составляющую плана, который представляет собой «самое амбициозное и всеобъемлющее» международное усилие ради палестинского народа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «открыто и честно» рассмотреть американскую «сделку века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта, но Палестина заявила, что отвергнет придуманный США план.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.