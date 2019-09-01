Прямой эфир

Ливанская армия заявила о ракетном обстреле Израилем поселений на юге страны

0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль в воскресенье, 1 сентября, выпустил более 40 ракет по поселениям в южном Ливане, сообщает пресс-служба командования ливанской армии.

Отмечается, что ракетному обстрелу подверглись поселения Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун, это привело к пожарам в окрестностях поселений, передает «РИА Новости».

По данным на 18:20 мск, обстрел прекратился. В Армии обороны Израиля заявили, что инцидент на границе «завершен на «тактическом уровне».

Ранее в воскресенье сообщалось, что израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Израиля, в результате ливанских ударов израильтяне не понесли потерь.

25 августа сообщалось, что два беспилотника Израиля упали в ливанской столице Бейруте недалеко от информационного центра ливанского шиитского движения «Хезболла».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Хезболла» отвергла данные Израиля о производстве высокоточных ракет
«Хезболла» нашло взрывчатку на упавших дронах Израиля под Бейрутом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019