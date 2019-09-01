Ливанская армия заявила о ракетном обстреле Израилем поселений на юге страны

Израиль в воскресенье, 1 сентября, выпустил более 40 ракет по поселениям в южном Ливане, сообщает пресс-служба командования ливанской армии.

Отмечается, что ракетному обстрелу подверглись поселения Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун, это привело к пожарам в окрестностях поселений, передает «РИА Новости».

По данным на 18:20 мск, обстрел прекратился. В Армии обороны Израиля заявили, что инцидент на границе «завершен на «тактическом уровне».

Ранее в воскресенье сообщалось, что израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Израиля, в результате ливанских ударов израильтяне не понесли потерь.

25 августа сообщалось, что два беспилотника Израиля упали в ливанской столице Бейруте недалеко от информационного центра ливанского шиитского движения «Хезболла».