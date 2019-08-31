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«Хезболла» отвергла данные Израиля о производстве высокоточных ракет

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что ливанское движение не располагает заводами по производству высокоточных ракет.

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Однако он отметил, что «Хезболла» при этом обладает «достаточным количеством» самих ракет для нанесения ответных ударов, передает телеканал Al-Manar.

По словам лидера шиитского сопротивления, Израиль использует тему с заводами по производству ракет в Ливане как «предлог для нападения на Ливан».

Насралла подчеркнул, что при наличии заводов движение «объявило бы об этом с гордостью, так как имеет полное право на это, и подобное не обсуждается».

В последние годы бойцы «Хезболлы» помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с боевиками. Организация запрещена в США, Израиле и Евросоюзе.

Террористами «Хезболлу» также признали члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия считает движение законной общественно-политической силой.

В сентябре 2018 года Армия обороны Израиля опубликовала сделанные с воздуха фотографии нескольких районов Бейрута, где «Хезболла» якобы пытается построить ракетную инфраструктуру. По сведениям военных, проект реализуется под иранским управлением и финансированием.

Одна из партий оборудования, предназначенная к переправке из Сирии в Ливан, была атакована Израилем 17 сентября. По данным израильских СМИ, именно при отражении той атаки сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

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