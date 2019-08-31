«Хезболла» отвергла данные Израиля о производстве высокоточных ракет

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что ливанское движение не располагает заводами по производству высокоточных ракет.

Однако он отметил, что «Хезболла» при этом обладает «достаточным количеством» самих ракет для нанесения ответных ударов, передает телеканал Al-Manar.

По словам лидера шиитского сопротивления, Израиль использует тему с заводами по производству ракет в Ливане как «предлог для нападения на Ливан».

Насралла подчеркнул, что при наличии заводов движение «объявило бы об этом с гордостью, так как имеет полное право на это, и подобное не обсуждается».

В последние годы бойцы «Хезболлы» помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с боевиками. Организация запрещена в США, Израиле и Евросоюзе.

Террористами «Хезболлу» также признали члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия считает движение законной общественно-политической силой.

В сентябре 2018 года Армия обороны Израиля опубликовала сделанные с воздуха фотографии нескольких районов Бейрута, где «Хезболла» якобы пытается построить ракетную инфраструктуру. По сведениям военных, проект реализуется под иранским управлением и финансированием.

Одна из партий оборудования, предназначенная к переправке из Сирии в Ливан, была атакована Израилем 17 сентября. По данным израильских СМИ, именно при отражении той атаки сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20. В результате погибли 15 российских военнослужащих.