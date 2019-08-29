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США ввели санкции против ливанского банка за помощь «Хезболле»

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Фото: fouadhanna.com
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США ввели санкции против одного из крупнейших ливанских банков Jammal Trust Bank за оказание финансовой помощи шиитскому движению «Хезболла».

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Как говорится в распространенном в четверг, 29 августа, заявлении министерства финансов США, ограничения также введены против трех страховых компаний.

Кроме того, в черный список попали три гражданина Палестины и один гражданин Ливана за причастность к деятельности контролирующего сектор Газа исламского движения ХАМАС.

Движение «Хезболла» базируется в Ливане. В последние годы его бойцы помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами. Организация запрещена в США, Израиле и Евросоюзе.

Террористической организацией «Хезболлу» также признали члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия считает движение законной общественно-политической силой.

13 июля генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа хочет выйти на переговоры.

22 апреля сообщалось, что США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы».

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