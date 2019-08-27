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«Хезболлах» нашло взрывчатку на упавших дронах Израиля под Бейрутом

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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что разбившиеся под Бейрутом израильские беспилотники несли взрывчатку.

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Как говорится в коммюнике пресс-службы движения, которое приводит «РИА Новости», к такому выводу пришли специалисты после проведения работ по анализу первого беспилотника.

Отмечается, что в нем было установлено изолированное взрывное устройство типа С4 и весом 5,5 кг. На этом основании движение сделало вывод, что целью первого беспилотника была не разведка, а боевая задача с подрывом.

25 августа сообщалось, что два израильских беспилотника заметили на окраине Бейрута. По данным «Хезболлах», один дрон упал в районе Муаввад недалеко от информационного центра, а второй взорвался в воздухе, вызвав пожар в районе Дахия.

Шиитское движение «Хезболла» базируется в Ливане. В последние годы его бойцы помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами. Организация запрещена в США, Израиле и Евросоюзе.

Террористической организацией «Хезболлу» также признали члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия считает «Хезболлу» законной общественно-политической силой.

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