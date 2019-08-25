Два израильских беспилотника упали в Бейруте

Два израильских беспилотника заметили на окраине Бейрута, заявил представитель шиитского движения «Хезболла», пишет в воскресенье, 25 августа, The Times of Israel.

Отмечается, что один дрон упал в районе Муаввад недалеко от информационного центра «Хезболлы», а второй взорвался в воздухе, вызвав пожар в районе Дахия. Журналистам не разрешили фотографировать на месте происшествия.

Израильские военные отказались от комментариев, подчеркнув, что не обсуждают информацию, поступившую из зарубежных источников.

24 августа ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. Согласно заявлению израильских военных, целью стали объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба. По их данным, силы Ирана якобы планировали атаку на территорию Израиля с использованием беспилотников. Несколько ракет были сбиты и упали на юге страны, не достигнув целей. Взрывы были слышны вблизи Дамаска.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, иранские военные планировали удар по территории Израиля с использованием беспилотников. Как отметил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, его страна продолжит«решительно отвечать на иранскую агрессию».