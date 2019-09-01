Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ливана

Ливан выпустил несколько противотанковых ракет в сторону Израиля. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 1 сентября.

«Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из Ливана в направлении поселения на севере Израиля», — говорится в сообщении израильских военнослужащих в Twitter. Как уточняет «РИА Новости», ракета улетела в сторону населенного пункта Авивим.

В ответ на действия Ливана Израиль выпустил на приграничной территории бомбы с зажигательной смесью. В результате в области сброса бомб начался лесной пожар.

Ранее, 26 августа, Израиль при помощи своих систем ПРО перехватил две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа. 25 августа два беспилотника Израиля упали в ливанской столице Бейруте недалеко от информационного центра ливанского шиитского движения «Хезболла».

В последние годы бойцы «Хезболлы» помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с боевиками. Организация запрещена в США, Израиле и Евросоюзе.

В сентябре 2018 года Армия обороны Израиля опубликовала сделанные с воздуха фотографии нескольких районов Бейрута, где «Хезболла» якобы пытается построить ракетную инфраструктуру.

По сведениям военных, проект реализуется под иранским управлением и финансированием. По версии лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, Израиль использует тему с ракетными заводами как предлог для нападения на Ливан.