Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты

Израильские военные перехватили две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Отмечается, что в нескольких населенных пунктах сработали сирены тревоги.

«Были зафиксированы пуски трех ракет из сектора Газа в сторону Израиля. Две из них были перехвачены системой ПРО «Железный купол», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По данным СМИ, одна из ракет упала на юге страны. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало. Момент перехвата двух снарядов попал на видео. Свидетелями произошедшего стали зрители музыкального фестиваля в городе Сдерот.

22 августа сообщалось, что Израиль дважды ударил по базам палестинского движения ХАМАС в Газе в ответ на ракетные пуски.