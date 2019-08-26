Прямой эфир

Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские военные перехватили две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Отмечается, что в нескольких населенных пунктах сработали сирены тревоги.

«Были зафиксированы пуски трех ракет из сектора Газа в сторону Израиля. Две из них были перехвачены системой ПРО «Железный купол», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По данным СМИ, одна из ракет упала на юге страны. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало. Момент перехвата двух снарядов попал на видео. Свидетелями произошедшего стали зрители музыкального фестиваля в городе Сдерот.

22 августа сообщалось, что Израиль дважды ударил по базам палестинского движения ХАМАС в Газе в ответ на ракетные пуски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два израильских беспилотника упали в Бейруте
Появилось видео авиаудара Израиля по территории Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019