Израиль дважды ударил по базам ХАМАС в Газе в ответ на ракетные пуски

Истребители армии обороны Израиля дважды нанесли авиаудары по военным объектам исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Цели были поражены в ночь на 22 августа, пишет ТАСС.

Как заявили в пресс-службе израильских ВС, удары были нанесены по морскому лагерю ХАМАС и северной части палестинского анклава, став ответом на запуски ракет по территории Израиля, которые в еврейском государстве зафиксировали накануне — в незаселенной местности прозвучали сирены ПВО. Информации о пострадавших не поступало.

Предположительно, ракеты с сектора Газа были запущены после того, как силы Израиля атаковали морской лагерь ХАМАС.

«Армия обороны Израиля будет и впредь противодействовать любым попыткам причинить вред гражданскому населению Израиля и считает движение ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа и за его пределами», — приводит The Times of Israel сообщение пресс-службы израильских ВС.

По данным военных, ракетные пуски с территории сектора Газа стали шестыми за последние семь дней, пишет The Jerusalem Post.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.