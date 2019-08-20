Нетаньяху заявил о готовности обсудить военное сотрудничество с Киевом

Израиль готов обсуждать военное сотрудничество с Киевом, однако с определенными ограничениями. Об этом во вторник, 20 августа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом .

«Мы всегда открыты для обсуждения таких вопросов, но есть определенные ограничения… Эти вопросы будут обсуждены, думаю, между представителями правительств двух стран», — ответил он на вопрос журналистов о возможности военного сотрудничества между двумя государствами.

Нетаньяху уточнил, что ограничения существуют в вопросах безопасности, передает ТАСС.

Нетаньяху находится на Украине с официальным визитом. В понедельник глава израильского правительства провел ряд мероприятий с президентом Украины Владимиром Зеленским. На брифинге после встречи последний заявил, что Киев ожидает от Израиля ратификации соглашения о зоне свободной торговли. По его словам, украинская сторона рассчитывает на начало работы по расширению этой зоны.

Накануне визита в Киев израильский политик заявлял, что намерен обсудить с Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами».

Это первый визит израильского премьера в Киев за последние 20 лет.