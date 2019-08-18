Появилось видео побега израильского наркобарона от СБУ

В Сети появилось видео побега израильского «короля наркоинтернета» Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в аэропорту Борисполь. Ролик в Facebook опубликовала «Антикоррупционная платформа».

16 августа Дов Сильвера доставили в аэропорт для депортации в Израиль, однако он воспользовался моментом и сбежал от правоохранителей.

На кадрах видно, как наркоторговец и сотрудники СБУ проходят досмотр в аэропорту. При этом на подозреваемом наручников нет. Контроль он прошел самым первым и какое-то время просто стоял и ждал, пока правоохранители досмотрят его вещи.

В итоге Сильвер, делая вид, что убирает на место лоток для вещей, спокойно уходит и растворяется среди людей в аэропорту.

Сопровождающие его сотрудники спецслужбы не сразу заметили, что подозреваемый скрылся.

На следующий день наркобарона задержали в городе Умань Черкасской области. Вместе с ним под арест взяты трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве при бегстве.

Дов Сильвер является владельцем крупной онлайн-сети по продаже наркотиков с ежемесячной выручкой более $16 млн. В Израиле мужчину обвиняют в руководстве преступной организацией, массовом сбыте наркотиков и вовлечении несовершеннолетних в наркоманию.