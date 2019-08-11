Прямой эфир

Из психбольницы в Волгоградской области сбежали двое пациентов

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое пациентов, находившихся на принудительном лечении в психбольнице в Волгоградской области, совершили побег. Как сообщается на сайте главного управления МВД России по региону, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 11 августа.

Информация о побеге двух мужчин из Волгоградской областной психиатрической больницы № 1 поступила в полицию в 5:25 по местному времени (4:25 мск). Из медицинского учреждения скрылись 30-летний Роман Смородов, судимый в 2004 году по статье «Убийство», и 31-летний Анатолий Машанин, судимый в 2011 году по статье «Грабеж» и «Неправомерное завладение транспортным средством». Они были пациентами психбольницы с 2018 и 2019 года соответственно.

Как сообщил журналистам представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов, Смородов и Машанин сбежали из палаты через окно, отогнув решетку. Он уточнил, что мужчины были помещены в стационар после того, как их признали опасными, передает «РИА Новости».

В декабре прошлого года 44-летний Дмитрий Макаров, обвиненный в изнасиловании, сбежал из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде. Как пишет «Газета.ру», стражи порядка поймали мужчину спустя четыре месяца. Он прятался в квартире, которую снимала его знакомая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео побега опасного рецидивиста из психбольницы в Новосибирске
Опасный преступник сбежал из психбольницы в Новосибирске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017