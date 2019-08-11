Из психбольницы в Волгоградской области сбежали двое пациентов

Двое пациентов, находившихся на принудительном лечении в психбольнице в Волгоградской области, совершили побег. Как сообщается на сайте главного управления МВД России по региону, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 11 августа.

Информация о побеге двух мужчин из Волгоградской областной психиатрической больницы № 1 поступила в полицию в 5:25 по местному времени (4:25 мск). Из медицинского учреждения скрылись 30-летний Роман Смородов, судимый в 2004 году по статье «Убийство», и 31-летний Анатолий Машанин, судимый в 2011 году по статье «Грабеж» и «Неправомерное завладение транспортным средством». Они были пациентами психбольницы с 2018 и 2019 года соответственно.

Как сообщил журналистам представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов, Смородов и Машанин сбежали из палаты через окно, отогнув решетку. Он уточнил, что мужчины были помещены в стационар после того, как их признали опасными, передает «РИА Новости».

В декабре прошлого года 44-летний Дмитрий Макаров, обвиненный в изнасиловании, сбежал из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде. Как пишет «Газета.ру», стражи порядка поймали мужчину спустя четыре месяца. Он прятался в квартире, которую снимала его знакомая.