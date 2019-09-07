Из сектора Газа выпустили пять ракет по территории Израиля

Из сектора Газа по израильской территории выпустили пять ракет. Об этом 7 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал вечером в пятницу, 6 сентября, в израильском городе Сдероте и поселках, расположенных на границе с палестинским анклавом. Сведений о погибших и разрушениях пока нет.

Обстрел израильской территории произошел после традиционной пятничной демонстрации палестинцев на границе с Израилем, во время которой, по данным министерства здравоохранения Газы, были убиты двое палестинцев 14 и 17 лет. Еще 76 участников мероприятия получили травмы и огнестрельные ранения.

В конце августа израильский Совет национальной безопасности заявил, что собирается разработать план, который побудит жителей сектора Газа покинуть дома и переехать в другие страны. При этом страна, которая будет готова принять потенциальных переселенцев, пока не найдена, подчеркнули в Израиле.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает этот город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.