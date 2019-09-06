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Палестинец погиб при столкновении с израильскими военными

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Один палестинец погиб и 23 пострадали при столкновении с израильской армией на границе сектора Газа. Такие данные озвучил палестинский минздрав.

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По данным ведомства, погибший — 17-летний юноша. Он умер от огнестрельного ранения, передает ТАСС.

Конфликт произошел во время «Марша возвращения», устроенного палестинцами. При приближении арабов к границе израильтяне открывали огонь.

«Марши возвращения» проводятся в Газе более года, чаще всего палестинцы отправляются на них после традиционной пятничной молитвы. По данным палестинского минздрава, с начала проведения акций погибло более 300 человек.

В конце августа израильский Совет национальной безопасности заявил, что собирается разработать план, который побудит жителей сектора Газа покинуть дома и переехать в другие страны. При этом страна, которая будет готова принять потенциальных переселенцев, пока не найдена, подчеркнули в Израиле.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает этот город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.

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