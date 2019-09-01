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Палестина заявила о планах снести все израильские поселения

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Фото: Global Look Press/guoyu
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Все поселения Израиля на Западном берегу реки Иордан будут снесены. Об этом, как сообщает в воскресенье, 1 сентября, местное агентство WAFA, заявил официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейн.

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По словам Рудейна, строительство еврейских поселений на территориях Палестины незаконно. «И поселения на Западном берегу реки Иордан будут демонтированы, как они уже были удалены в палестинском секторе Газа и на (принадлежащем в настоящее время Египту. — Ред.) Синайском полуострове», — цитирует представителя руководства страны ТАСС.

Рудейн подчеркнул, что поддержкой поселенцев на палестинских территориях Израиль одобряет позицию, неприемлемую для Палестины, что делает невозможным мирное разрешение конфликта двух стран.

Ранее, 28 августа, стало известно о намерении Израиля разработать план для убеждения жителей сектора Газа покинуть свои дома и переехать в другие страны. В июле Израиль приступил к сносу многоквартирных домов в «зоне безопасности» на окраинах Восточного Иерусалима, в частности в районе Сур Бахр.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

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