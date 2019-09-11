Израильский танк поразил посты ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел

Израильский танк нанес ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter.

«Из сектора Газа в сторону Израиля недавно были запущены три снаряда. В ответ на это мы атаковали два военных поста ХАМАС», — сообщили в армейской пресс-службе.

Издание Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ отмечает, что израильская сторона нанесла удары с помощью танка. Газета со ссылкой на палестинские СМИ отмечает, что в Палестине есть раненные в результате танкового обстрела.

Во вторник, 10 сентября, самолеты израильских Военно-воздушных сил (ВВС) поразили 15 террористических объектов в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю. Тогда израильская система ПРО «Железный купол» перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа. В зоне обстрела находился в том числе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он был эвакуирован. За несколько часов до этого политик пообещал после победы на парламентских выборах, запланированных на 17 сентября, распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину.

В конце августа стало известно, что Совет национальной безопасности Израиля собирается разработать план, побуждающий жителей сектора Газа покинуть дома и переехать в другие государства. Однако страна, готовая принять потенциальных переселенцев, пока не найдена.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией. Израильская сторона считает город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.